Silent Hill: Townfall zaoferuje 5 zakończeń. Dwa z nich będą sekretne

Twórcy dzielą się szczegółami.

Twórcy Silent Hill: Townfall ujawnili nowe informacje dotyczące systemu zakończeń. Nadchodzący horror pozostanie wierny tradycji serii i zaoferuje pięć różnych finałów, z czego dwa będą ukryte i dostępne dopiero po spełnieniu specjalnych warunków. Silent Hill: Townfall – trzy zakończenia zobaczymy już podczas pierwszego przejścia W rozmowie z serwisem One More Game producent serii Motoi Okamoto oraz reżyser Jon McKellan potwierdzili, że gracze będą mogli odblokować trzy główne zakończenia już podczas pierwszej rozgrywki. Nie będzie konieczności wielokrotnego przechodzenia gry w określonej kolejności ani odblokowywania kolejnych finałów jeden po drugim. Wiemy też, że o zakończeniu nie zadecyduje pojedynczy wybór pod koniec gry.

Podobnie jak w klasycznych odsłonach Silent Hill, Townfall ma śledzić zachowanie gracza przez całą kampanię. Znaczenie będą miały nie tylko podejmowane decyzje, ale również sposób, w jaki przechodzimy grę. Według Jona McKellana system bierze pod uwagę wiele czynników, między innymi: poziom agresji wobec przeciwników,

skłonność do eksploracji i prowadzenia śledztwa,

sposób korzystania z dostępnych mechanik,

inne ukryte statystyki wpływające na przebieg historii. Dzięki temu zakończenie ma sprawiać wrażenie naturalnej konsekwencji całej rozgrywki, a nie efektu jednego wyboru dokonanego na finiszu. Chcemy, aby gracz miał poczucie, że otrzymał zakończenie, które najlepiej pasuje do sposobu, w jaki przeżył tę historię.

GramTV przedstawia:

Na największych fanów czekają jeszcze dwa sekretne zakończenia. Twórcy potwierdzili jedynie, że będą one dostępne dopiero w trybie New Game+. Nie ujawniono natomiast, jakie dokładnie warunki trzeba będzie spełnić, aby je odblokować. Deweloperzy celowo pozostawiają tę kwestię tajemnicą, zachęcając społeczność do samodzielnego odkrywania wszystkich sekretów gry po premierze. Studio ma nadzieję, że różnorodne zakończenia zachęcą graczy do porównywania swoich doświadczeń i interpretacji fabuły. Każdy finał ma być bezpośrednio powiązany z decyzjami oraz stylem gry, dzięki czemu dwie osoby mogą zakończyć historię w zupełnie inny sposób. Silent Hill: Townfall zmierza na PC. Tytuł zadebiutuje 24 września. Silent Hill: Townfall na Gamescom Opening Night Live. Konami ujawnia plany na targi