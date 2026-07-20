To będzie powrót do okopów I wojny światowej. Nowa strzelanka FPP z datą premiery

W najnowszym zwiastunie deweloperzy podkreślają, że podczas prac nad grą uwzględnili uwagi społeczności. Gracze mogą spodziewać się bardziej realistycznych odgłosów broni, ulepszonego modelu poruszania się i strzelania, rozbudowanej współpracy drużynowej, nowych klas postaci oraz pełnego wsparcia dla rozgrywki międzyplatformowej.

Po kilku miesiącach niepewności BlackMill Games wreszcie ujawniło nową datę premiery Gallipoli . Kolejna odsłona cenionej serii realistycznych strzelanek osadzonych podczas I wojny światowej zadebiutuje 20 sierpnia na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Jak sugeruje tytuł, Gallipoli przeniesie graczy na front bliskowschodni i pozwoli wziąć udział w jednej z najbardziej krwawych kampanii 1915 roku – bitwie o Gallipoli. Podobnie jak wcześniejsze odsłony serii, produkcja stawia na historyczną autentyczność, oferując wiernie odwzorowane uzbrojenie, mundury i wyposażenie z epoki. Gallipoli nie będzie miało klasycznej kampanii fabularnej dla jednego gracza. Głównym filarem gry pozostaje taktyczny multiplayer.

Pierwotnie premiera gry była zaplanowana na 21 maja, jednak na krótko przed debiutem studio poinformowało o opóźnieniu spowodowanym poważnym problemem technicznym. Deweloperzy zapewniają, że przeszkoda została już usunięta, dzięki czemu mogą ponownie wyznaczyć datę wydania.

Seria BlackMill Games od lat wypełnia niszę, której unika większość dużych wydawców. Podczas gdy rynek zdominowały strzelanki osadzone w realiach II wojny światowej, gry poświęcone pierwszemu globalnemu konfliktowi pozostają rzadkością. Gallipoli ma kontynuować tę tradycję, oferując realistyczne, nastawione na taktykę starcia w jednym z najważniejszych teatrów działań I wojny światowej.