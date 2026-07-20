Zaloguj się lub Zarejestruj

To będzie powrót do okopów I wojny światowej. Nowa strzelanka FPP z datą premiery

Jakub Piwoński
2026/07/20 19:00
0
0

Taktyczna strzelanka od BlackMill Games po opóźnieniu wreszcie wraca z konkretnym terminem debiutu.

Po kilku miesiącach niepewności BlackMill Games wreszcie ujawniło nową datę premiery Gallipoli. Kolejna odsłona cenionej serii realistycznych strzelanek osadzonych podczas I wojny światowej zadebiutuje 20 sierpnia na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Gallipoli
Gallipoli

Nadchodzi Gallipoli. To będzie powrót do okopów I wojny światowej

W najnowszym zwiastunie deweloperzy podkreślają, że podczas prac nad grą uwzględnili uwagi społeczności. Gracze mogą spodziewać się bardziej realistycznych odgłosów broni, ulepszonego modelu poruszania się i strzelania, rozbudowanej współpracy drużynowej, nowych klas postaci oraz pełnego wsparcia dla rozgrywki międzyplatformowej.

Jak sugeruje tytuł, Gallipoli przeniesie graczy na front bliskowschodni i pozwoli wziąć udział w jednej z najbardziej krwawych kampanii 1915 roku – bitwie o Gallipoli. Podobnie jak wcześniejsze odsłony serii, produkcja stawia na historyczną autentyczność, oferując wiernie odwzorowane uzbrojenie, mundury i wyposażenie z epoki. Gallipoli nie będzie miało klasycznej kampanii fabularnej dla jednego gracza. Głównym filarem gry pozostaje taktyczny multiplayer.

GramTV przedstawia:

Pierwotnie premiera gry była zaplanowana na 21 maja, jednak na krótko przed debiutem studio poinformowało o opóźnieniu spowodowanym poważnym problemem technicznym. Deweloperzy zapewniają, że przeszkoda została już usunięta, dzięki czemu mogą ponownie wyznaczyć datę wydania.

Seria BlackMill Games od lat wypełnia niszę, której unika większość dużych wydawców. Podczas gdy rynek zdominowały strzelanki osadzone w realiach II wojny światowej, gry poświęcone pierwszemu globalnemu konfliktowi pozostają rzadkością. Gallipoli ma kontynuować tę tradycję, oferując realistyczne, nastawione na taktykę starcia w jednym z najważniejszych teatrów działań I wojny światowej.

Źródło:https://gamerant.com/world-war-1-game-gallipoli-release-date-august-20/

Tagi:

News
data premiery
zwiastun
multiplayer
FPS
FPP
Blackmill Games
gra wojenna
zapowiedź gry
gra wieloosobowa
Gallipoli
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112