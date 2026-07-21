Wreckreation 2 oficjalnie zapowiedziane. Twórcy Burnouta stawiają na powrót do korzeni

Twórcy kultowego Burnouta stawiają na powrót do korzeni i bardziej dopracowaną rozgrywkę w zapowiedzianym Wreckreation 2.

Studio When Tides Turn, działające wcześniej pod nazwą Three Fields Entertainment, oficjalnie zapowiedziało Wreckreation 2. Nowa produkcja powstaje z myślą o bardziej skoncentrowanym doświadczeniu. Po mieszanym odbiorze pierwszego Wreckreation deweloperzy postanowili wyciągnąć wnioski z opinii graczy i zrezygnować z części ambitnych pomysłów na rzecz dopracowania najważniejszych elementów rozgrywki. Wreckreation 2 oficjalnie zapowiedziane Szefowa studia i producent wykonawcza Fiona Sperry przyznała, że przez ostatnie sześć miesięcy zespół analizował opinie społeczności, moderatorów oraz własne doświadczenia związane z pierwszą odsłoną:

Przez ostatnie sześć miesięcy spędziliśmy mnóstwo czasu, rozmawiając z graczami, moderatorami i między sobą o tym, co działało, a co nie działało w Wreckreation. Ciągle dochodziliśmy do tego samego wniosku – nie potrzebowaliśmy większej gry. Potrzebowaliśmy po prostu bardziej skoncentrowanej. Według Fiony Sperry projekt Wreckreation 2 opiera się na pięciu głównych założeniach. Mowa tu o świecie stworzonym z myślą o wyścigach, walce i spektakularnych kraksach, prowadzeniu samochodów zapewniających realistyczne odczucia fizyki, przekonaniu, że każdy wyścig powinien być prawdziwą walką, samochodach, z którymi gracze będą mogli się związać oraz społeczności aktywnie tworzącej własną zawartość. Akcja gry rozegra się w zupełnie nowej lokacji o nazwie Heartbreak City. Nadmorskie miasto ma przywoływać skojarzenia z kultowym Paradise City z Burnout Paradise. Choć mapa będzie mniejsza od tej z pierwszej części, twórcy zapewniają, że stanie się znacznie bardziej szczegółowa i różnorodna. Dyrektor artystyczny Phil Pillpot wyjaśnił, że jednym z najczęściej powtarzających się komentarzy graczy było oczekiwanie gęściej zabudowanego, bardziej żywego świata. Oprócz nadmorskich autostrad i terenów górskich, w grze pojawią się także ruchliwe ulice miasta, dzielnice przemysłowe, doki oraz lotnisko. Świat gry zostanie wypełniony znacznie większym ruchem ulicznym, charakterystycznymi punktami orientacyjnymi oraz licznymi elementami otoczenia, które będzie można zniszczyć. Twórcy podkreślają, że walka pomiędzy samochodami ponownie stanie się jednym z fundamentów rozgrywki. Pojazdy mają sprawiać wrażenie cięższych niż wcześniej, dzięki czemu przepychanki z rywalami będą bardziej brutalne i satysfakcjonujące. Przeciwnicy sterowani przez sztuczną inteligencję mają zachowywać się znacznie agresywniej, a system uszkodzeń zostanie gruntownie przebudowany. Samochody otrzymają bardziej realistyczne odkształcenia karoserii oraz większą liczbę odrywających się elementów. Podczas kolizji z pojazdów będą mogły odpadać między innymi koła. Znacząco rozbudowany zostanie również system modyfikacji pojazdów. Gracze będą mogli rozwijać swoje auta poprzez kolejne poziomy ulepszeń obejmujące zarówno osiągi, jak i wygląd. Wśród dostępnych zmian znajdą się między innymi modyfikacje zawieszenia, różne rodzaje opon oraz nowe malowania. Twórcy zaprezentowali przykład samochodu, który z seryjnego modelu został przekształcony w rasowego dragstera z obniżonym zawieszeniem, klatką bezpieczeństwa oraz wystającą sprężarką mechaniczną. Jak tłumaczy Fiona Sperry, celem studia jest stworzenie garażu pełnego samochodów z własnym charakterem, zamiast oferowania setek pojazdów, z których większość pozostaje nieużywana.

GramTV przedstawia:

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów pierwszego Wreckreation był rozbudowany kreator tras. W zwiastunie kontynuacji zabrakło jednak jego prezentacji. Twórcy wyjaśniają, że podczas prac nad pierwszą częścią rozbudowa narzędzi do tworzenia tras odciągała uwagę zespołu od najważniejszego elementu gry, czyli dynamicznych wyścigów z walką. Nie oznacza to jednak całkowitej rezygnacji z tej funkcji. W finalnej wersji nadal planowane są narzędzia pozwalające budować własne trasy, wydarzenia i wyzwania oraz udostępniać je innym graczom, jednak nie będą one priorytetem na obecnym etapie produkcji. Deweloperzy potwierdzili także przygotowanie długo wyczekiwanego trybu inspirowanego kultowym Burnout Crash. Obecnie funkcjonuje on pod roboczą nazwą Accident Blackspot. Oprócz niego w grze znajdą się również tryb Eliminator oraz powracające Marked Man i Pursuit. When Tides Turn zamierza rozwijać grę we współpracy ze społecznością. Wybrani gracze już teraz uczestniczą w zamkniętych testach i przekazują twórcom opinie mające wpływ na dalszy rozwój projektu. Studio nie planuje wydania gry we wczesnym dostępie, jednak rozważa udostępnienie publicznej wersji demonstracyjnej. Wreckreation 2 znajduje się obecnie na bardzo wczesnym etapie produkcji i funkcjonuje jako projekt typu proof of concept. Premiera planowana jest na 2027 rok na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zobaczcie dynamiczny zwiastun gry: