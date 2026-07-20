MXGP 26: The Official Game oficjalnie zapowiedziane. Seria wraca z Unreal Engine 5 i dynamicznie deformowanymi trasami

Po średnio udanym MXGP 24, seria wraca ze znacznymi usprawnieniami w nowej odsłonie MXGP 26: The Official Game.

Nacon oraz Artefacts Studio oficjalnie zapowiedzieli MXGP 26: The Official Game. Twórcy zapowiadają najbardziej realistyczną i najintensywniejszą odsłonę cyklu. Gracze będą mogli wziąć udział w pełnym sezonie Mistrzostw Świata MXGP 2026, korzystając z oficjalnych zawodników, motocykli i torów. MXGP 26: The Official Game oficjalnie zapowiedziane MXGP 26 pozwoli wcielić się w ulubionych zawodników i rywalizować na wszystkich 20 oficjalnych torach sezonu 2026. W grze znajdą się zarówno klasy MXGP, jak i MX2. Według twórców każdy zakręt, skok i fragment trasy został odwzorowany z wyjątkową dokładnością, aby jak najwierniej oddać atmosferę prawdziwych zawodów. Unreal Engine 5 ma zapewnić największy skok jakościowy w historii serii i będzie to pierwszy raz w historii, gdy marka MXGP wykorzysta możliwości tego silnika. Deweloperzy zapowiadają wyraźny skok jakości oprawy graficznej. Znacząco poprawione mają zostać oświetlenie, tekstury oraz szczegółowość otoczenia. Zmodernizowano również animacje motocyklistów, które mają być płynniejsze i bardziej naturalne niż w poprzednich odsłonach, zapewniając większe poczucie realizmu podczas jazdy.

Największą nowością w MXGP 26 będzie dynamiczna deformacja terenu w czasie rzeczywistym. Każdy przejazd motocykla będzie wpływał na nawierzchnię toru. Opony będą stopniowo wyżłabiać koleiny, tworzyć nowe linie przejazdu oraz zmieniać charakterystykę trasy w trakcie wyścigu. Zmiany nie będą wyłącznie efektem wizualnym. Dynamicznie deformowana nawierzchnia ma bezpośrednio wpływać na model jazdy oraz fizykę motocykli. W rezultacie gracze będą musieli na bieżąco dostosowywać styl jazdy do stale zmieniających się warunków i wybierać optymalne linie przejazdu.

GramTV przedstawia:

Twórcy przygotowali także kilka trybów zabawy. W Compound gracze będą mogli doskonalić technikę jazdy oraz wykonywanie efektownych trików, takich jak scruby i whipy. Tryb Time Trial pozwoli walczyć o jak najlepsze czasy okrążeń, z kolei w Quick Race zmierzymy się z 20 zawodnikami sterowanymi przez sztuczną inteligencję. Rozgrywka rozpocznie się od walki o holeshot, a następnie gracze będą rywalizować w wyścigach o różnej długości. Oczywiście nie zabraknie także trybu Championship, w którym będzie można rozegrać pełny sezon i powalczyć o zdobycie czerwonej tablicy lidera klasyfikacji generalnej. W grze znajdzie się również tryb wieloosobowy online. Twórcy zapowiadają globalny system rankingowy, który pozwoli zawodnikom z całego świata rywalizować o miano najlepszego motocrossowego kierowcy. MXGP 26: The Official Game ukaże się w październiku 2026 roku na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC za pośrednictwem platformy Steam. Dokładny dzień premiery nie został jeszcze podany. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun produkcji.