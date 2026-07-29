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The Sinking City 2 prezentuje nowy gameplay. Więcej horroru, walki i klimatu Lovecrafta

Mikołaj Berlik
2026/07/29 12:00
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12 minut nowej rozgrywki.

Frogwares opublikowało nowy materiał z rozgrywki z The Sinking City 2, który pokazuje, jak bardzo kontynuacja różni się od pierwszej części. Tym razem twórcy stawiają znacznie mocniej na survival horror, oferując bardziej intensywną akcję, rozbudowaną eksplorację i starcia z przerażającymi potworami rodem z twórczości H.P. Lovecrafta.

The Sinking City 2
The Sinking City 2

The Sinking City 2 – Calvin wyrusza na niebezpieczną misję

Nowy gameplay, udostępniony przez IGN, przedstawia fragment kampanii, w którym główny bohater Calvin próbuje dotrzeć do szczątków Faye – postaci mającej dla niego szczególne znaczenie. Droga do celu nie jest jednak łatwa. Po drodze gracz musi eksplorować zalane lokacje, odnajdywać wskazówki ułatwiające dalszą podróż oraz mierzyć się z licznymi przeciwnikami czyhającymi w mroku.

Materiał prezentuje również kilka nowych mechanik, które mają odróżnić sequel od poprzedniej odsłony – bardziej rozbudowany system zarządzania ekwipunkiem, ulepszony model walki z bronią palną, większy nacisk na przetrwanie i gospodarowanie zasobami i eksploracja pełna zagadek i wskazówek prowadzących do kolejnych celów. Nie zabrakło także starć z groteskowymi stworami inspirowanymi mitologią Cthulhu. Potwory wyglądają znacznie bardziej niepokojąco niż w pierwszej części, a sam klimat produkcji wydaje się jeszcze cięższy i bardziej mroczny.

The Sinking City 2 to survival horror z perspektywy trzeciej osoby, którego akcja rozgrywa się w Arkham w latach 20. XX wieku. Gra charakteryzuje się powolnym tempem, napięciem i ograniczonymi zasobami: im głębiej się zapuszczasz, tym większa staje się presja; ulgę przynoszą tylko krótkie chwile schronienia, a strachem musisz sam sobie radzić. Pilnuj zawartości ekwipunku, rozwiązuj niepokojące zagadki i wracaj odblokowanymi skrótami, by zdobywać zapasy i ulepszenia.

GramTV przedstawia:

The Sinking City 2 zadebiutuje 18 sierpnia na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Osoby, które zdecydują się na zakup przed premierą, otrzymają również przewidziane przez twórców bonusy za preorder.

Źródło:https://gamingbolt.com/the-sinking-city-2-showcases-intriguing-gameplay-footage-intense-horror-and-action

Tagi:

News
PC
gameplay
PlayStation 5
The Sinking City
Xbox Series X
Xbox Series S
The Sinking City 2
Mikołaj Berlik
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