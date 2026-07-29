The Sinking City 2 prezentuje nowy gameplay. Więcej horroru, walki i klimatu Lovecrafta

Frogwares opublikowało nowy materiał z rozgrywki z The Sinking City 2, który pokazuje, jak bardzo kontynuacja różni się od pierwszej części. Tym razem twórcy stawiają znacznie mocniej na survival horror, oferując bardziej intensywną akcję, rozbudowaną eksplorację i starcia z przerażającymi potworami rodem z twórczości H.P. Lovecrafta.

The Sinking City 2 – Calvin wyrusza na niebezpieczną misję

Nowy gameplay, udostępniony przez IGN, przedstawia fragment kampanii, w którym główny bohater Calvin próbuje dotrzeć do szczątków Faye – postaci mającej dla niego szczególne znaczenie. Droga do celu nie jest jednak łatwa. Po drodze gracz musi eksplorować zalane lokacje, odnajdywać wskazówki ułatwiające dalszą podróż oraz mierzyć się z licznymi przeciwnikami czyhającymi w mroku.