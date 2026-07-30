Warhammer 40,000: Dawn of War 4 prezentuje możliwości Necronów. Kolejny trailer już dostępny

Relic Entertainment opublikowało nowy zwiastun Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – jest on ponownie poświęcony jednej z grywalnych frakcji – Necronom. Materiał prezentuje ich styl walki, specjalne jednostki oraz zdolności, które czynią z nich jednych z najgroźniejszych przeciwników na polu bitwy.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – nieustępliwe maszyny wojny

Jak widzimy, Necroni stawiają na wytrzymałość, systematyczne zdobywanie terenu i nieustanną presję na przeciwniku. Ich jednostki potrafią przyjmować ogromne obrażenia, jednocześnie skutecznie eliminując wrogów dzięki precyzyjnej koordynacji. W arsenale frakcji znajdą się również potężne maszyny bojowe oraz olbrzymie konstrukty zdolne do maskowania się i przenikania przez umocnienia przeciwnika, co pozwala zaskakiwać nawet dobrze przygotowane armie.