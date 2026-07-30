Warhammer 40,000: Dawn of War 4 prezentuje możliwości Necronów. Kolejny trailer już dostępny

Strategia po raz kolejny zaprezentowana przez twórców.
Relic Entertainment opublikowało nowy zwiastun Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – jest on ponownie poświęcony jednej z grywalnych frakcji – Necronom. Materiał prezentuje ich styl walki, specjalne jednostki oraz zdolności, które czynią z nich jednych z najgroźniejszych przeciwników na polu bitwy.
Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – nieustępliwe maszyny wojny
Jak widzimy, Necroni stawiają na wytrzymałość, systematyczne zdobywanie terenu i nieustanną presję na przeciwniku. Ich jednostki potrafią przyjmować ogromne obrażenia, jednocześnie skutecznie eliminując wrogów dzięki precyzyjnej koordynacji. W arsenale frakcji znajdą się również potężne maszyny bojowe oraz olbrzymie konstrukty zdolne do maskowania się i przenikania przez umocnienia przeciwnika, co pozwala zaskakiwać nawet dobrze przygotowane armie.
Jednym z największych atutów Necronów pozostaje mechanika reanimacji. Za sprawą jednostek Reanimator polegli wojownicy mogą szybko wracać do walki, zmuszając przeciwników do ponownego eliminowania tych samych oddziałów. Twórcy pokazali także możliwości Chronomancera Thothmeka, który potrafi zwiększać tempo reanimacji i wzmacniać sprzymierzone jednostki, oraz Ahmnoka, byłego władcy Kronusa, specjalizującego się w dowodzeniu armią i maksymalnym wykorzystaniu potencjału swoich wojsk. Nie zabraknie również charakterystycznych dla Necronów Skarabeuszy i Pająków, pełniących rolę zwiadowców oraz jednostek przygotowujących zasadzki na przeciwników.
Starożytni. Nieśmiertelni. Niepowstrzymani. Zobacz, jak Necroni powracają, odnawiają swoje grobowce, rozszerzają swoje terytorium, by zdobywać surowiec „Dominion” na całym Kronusie, oraz budzą do życia starożytne machiny wojenne w nowym szczegółowym omówieniu rozgrywki.