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Warhammer 40,000: Dawn of War 4 prezentuje możliwości Necronów. Kolejny trailer już dostępny

Mikołaj Berlik
2026/07/30 10:30
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Strategia po raz kolejny zaprezentowana przez twórców.

Relic Entertainment opublikowało nowy zwiastun Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – jest on ponownie poświęcony jednej z grywalnych frakcji – Necronom. Materiał prezentuje ich styl walki, specjalne jednostki oraz zdolności, które czynią z nich jednych z najgroźniejszych przeciwników na polu bitwy.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4
Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Warhammer 40,000: Dawn of War 4 – nieustępliwe maszyny wojny

Jak widzimy, Necroni stawiają na wytrzymałość, systematyczne zdobywanie terenu i nieustanną presję na przeciwniku. Ich jednostki potrafią przyjmować ogromne obrażenia, jednocześnie skutecznie eliminując wrogów dzięki precyzyjnej koordynacji. W arsenale frakcji znajdą się również potężne maszyny bojowe oraz olbrzymie konstrukty zdolne do maskowania się i przenikania przez umocnienia przeciwnika, co pozwala zaskakiwać nawet dobrze przygotowane armie.

Jednym z największych atutów Necronów pozostaje mechanika reanimacji. Za sprawą jednostek Reanimator polegli wojownicy mogą szybko wracać do walki, zmuszając przeciwników do ponownego eliminowania tych samych oddziałów. Twórcy pokazali także możliwości Chronomancera Thothmeka, który potrafi zwiększać tempo reanimacji i wzmacniać sprzymierzone jednostki, oraz Ahmnoka, byłego władcy Kronusa, specjalizującego się w dowodzeniu armią i maksymalnym wykorzystaniu potencjału swoich wojsk. Nie zabraknie również charakterystycznych dla Necronów Skarabeuszy i Pająków, pełniących rolę zwiadowców oraz jednostek przygotowujących zasadzki na przeciwników.

Starożytni. Nieśmiertelni. Niepowstrzymani. Zobacz, jak Necroni powracają, odnawiają swoje grobowce, rozszerzają swoje terytorium, by zdobywać surowiec „Dominion” na całym Kronusie, oraz budzą do życia starożytne machiny wojenne w nowym szczegółowym omówieniu rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Premiera Warhammer 40,000: Dawn of War 4 zaplanowana jest na 17 września. Tytuł powstaje wyłącznie z myślą o PC. We wcześniej materiale mieliśmy okazję poznać dowódcę Necronów.

Źródło:https://gamingbolt.com/warhammer-40000-dawn-of-war-4-showcases-the-necrons-unyielding-efficiency-in-new-trailer

Tagi:

News
PC
zwiastun
Warhammer 40,000
Warhammer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:27

Mnie zastanawia jak ogarną balans na polu bitwy i czy w ogóle spróbują. Bo to np. bez sensu żeby różne frakcje wystawiały oddziały o tej samej liczebności by robić podobny damage. Bo w WH40k każda frakcja jest inna i to znacząco co czyni właśnie WH40k tak ciekawym.




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Portal: v.6.1.112