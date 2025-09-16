Silent Hill f ma być „spektakularny”. Złamane embargo i ocena 9,5/10

Jakiś czas temu poznaliśmy plany Konami na Tokyo Game Show 2025. Zapowiedziano między innymi specjalny panel poświęcony grze Silent Hill f. Jedna z dziennikarek opublikowała na Reddicie swoje wrażenia z gry, choć te powinny się ukazać dopiero za tydzień.

Silent Hill f przed premierą. Wyciek recenzji ujawnia „spektakularną” grę

Źródłem wycieku miała być Elena Chapella, dziennikarka pisząca dla portalu DualShockers, która opublikowała swoje wrażenia na subreddicie poświęconym Silent Hill. Jej komentarze, choć post został już usunięty, określały grę jako „autentycznie spektakularną”. Szczególną uwagę zwróciła na system walki, opisując go jako zbliżony do stylu souls-like. Przynana ocena miała natomiast wynosić 9,5/10.