Silent Hill f ma być „spektakularny”. Złamane embargo i ocena 9,5/10

Patrycja Pietrowska
2025/09/16 08:30
Wrażenia z rozgrywki opublikowała jedna z dziennikarek.

Jakiś czas temu poznaliśmy plany Konami na Tokyo Game Show 2025. Zapowiedziano między innymi specjalny panel poświęcony grze Silent Hill f. Jedna z dziennikarek opublikowała na Reddicie swoje wrażenia z gry, choć te powinny się ukazać dopiero za tydzień.

Silent Hill f
Silent Hill f

Silent Hill f przed premierą. Wyciek recenzji ujawnia „spektakularną” grę

Źródłem wycieku miała być Elena Chapella, dziennikarka pisząca dla portalu DualShockers, która opublikowała swoje wrażenia na subreddicie poświęconym Silent Hill. Jej komentarze, choć post został już usunięty, określały grę jako „autentycznie spektakularną”. Szczególną uwagę zwróciła na system walki, opisując go jako zbliżony do stylu souls-like. Przynana ocena miała natomiast wynosić 9,5/10.

Z udostępnionych informacji wynika, że recenzentka ukończyła już główną kampanię fabularną i rozpoczęła rozgrywkę w trybie New Game+, który kontynuuje historię. W usuniętym już komentarzu Chapella wspominała, że jej termin na złożenie recenzji upływał 22 września. Biorąc pod uwagę, że dostęp dla nabywców edycji Deluxe rozpoczyna się dzień później, 23 września, można przypuszczać, że właśnie wtedy oficjalne embargo na recenzje zostanie zniesione.

Premiera Silent Hill f zaplanowana jest na 25 września 2025 roku. Nowa odsłona serii zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Silent Hill f - nie taki demon straszny.

Źródło:https://gamingbolt.com/silent-hill-f-review-reportedly-leaks-awards-it-9-5-10

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

