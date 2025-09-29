Silent Hill f sprzedaje się błyskawicznie. Lepszy start niż remake SH2

Konami ogłasza, że najnowsza odsłona serii sprzedaje się szybciej niż Silent Hill 2 Remake na wszystkich rynkach.

Twórcy Silent Hill f mogą mieć powody do świętowania. Najnowsza odsłona kultowej serii zaledwie w ciągu pierwszych dni od globalnej premiery osiągnęła spektakularny sukces komercyjny. Konami ogłosiło, że tytuł ustanowił wyjątkowo dynamiczny rekord sprzedaży w całej historii franczyzy. Silent Hill f triumfuje. Konami potwierdza spektakularny wynik sprzedaży Debiut Silent Hill F miał miejsce 25 września 2025 roku. Według wewnętrznych badań przeprowadzonych przez Konami symboliczna bariera jednego miliona sprzedanych egzemplarzy została przekroczona już następnego dnia, 26 września. Dla porównania, Silent Hill 2 remake, który trafił na rynek 8 października 2024 roku, potrzebował na osiągnięcie tego samego rezultatu około tygodnia.

Remake Silent Hill 2, wydany w zeszłym roku, przekroczył milion wysłanych egzemplarzy na całym świecie w ciągu tygodnia od premiery, ale Silent Hill F notuje jeszcze szybsze tempo sprzedaży w każdym regionie, w tym w Japonii. Jako najnowsza odsłona serii spotkała się z doskonałym odbiorem zarówno w kraju, jak i za granicą. W japońskim komunikacie prasowym Konami podkreśliło, że Silent Hill F nie tylko osiąga szybszą sprzedaż niż jego roczny poprzednik, ale utrzymuje to tempo we wszystkich regionach dystrybucji, wliczając w to Japonię. Firma wyraziła satysfakcję, stwierdzając, że najnowszy tytuł spotkał się z ogromnym i pozytywnym odzewem zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Również studio NeoBards, deweloperzy odpowiedzialni za grę, podzieliło się swoim entuzjazmem z okazji tego kamienia milowego. W wiadomości opublikowanej na platformie X studio podziękowało graczom. Wczytywanie ramki mediów. Premiera Silent Hill f miała miejsce 25 września 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Silent Hill f - nie taki demon straszny.

