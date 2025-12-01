Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe Silent Hill f na PlayStation 5 za 233,99 zł w Media Markt

Mikołaj Berlik
2025/12/01 15:10
0
0

Najnowsza odsłona serii survival horrorów taniej o 93,50 zł.

W sklepie Media Markt pojawiła się promocja na pudełkowe wydanie Silent Hill f. Najnowsza część kultowej serii survival horrorów od studia Konami kosztuje obecnie 233,99 zł w wersji na konsolę PlayStation 5.

Silent Hill f

Silent Hill f – oferta w Media Markt

Promocyjna cena 233,99 zł dotyczy edycji Day One i oznacza obniżkę o 93,50 zł względem ceny wyjściowej. To pudełkowe wydanie zabiera graczy do fikcyjnego, japońskiego miasteczka, gdzie czeka nowa historia w ramach marki Silent Hill.

W latach 60. XX wieku w Japonii, w odizolowanym miasteczku Ebisugaoka, w którym mieszka Shimizu Hinako, pojawia się nagła mgła, zamieniając jej dom w nawiedzony koszmar.Gdy miasto pogrąża się w ciszy, a mgła gęstnieje, Hinako musi przedzierać się przez kręte ścieżki Ebisugaoki, rozwiązując skomplikowane zagadki i stawiając czoła groteskowym potworom, aby przetrwać.Zanurz się w świecie Hinakowymyślonym przez znanego autora Ryukishi07, z hipnotyzującą muzyką, w tym utworami Akiry Yamaoki, i pięknymi obrazami w porywającej opowieści o wątpliwościach, żalu i nieuniknionych wyborach. Czy Hinako zaakceptuje piękno ukryte w terrorze, czy ulegnie szaleństwu, które ją czeka?

Oferta obejmuje darmową dostawę zarówno kurierem, jak i do Paczkomatów InPost, co dodatkowo podnosi atrakcyjność zakupu.

GramTV przedstawia:

Recenzja Silent Hill f - Gazrurka, zagadki i kwiaty

Tagi:

Silent Hill
Silent Hill F
PlayStation 5
PlayStation
promocja
promocje
Konami
Konami Digital Entertainment
horror
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112