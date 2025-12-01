Pudełkowe Silent Hill f na PlayStation 5 za 233,99 zł w Media Markt

W sklepie Media Markt pojawiła się promocja na pudełkowe wydanie Silent Hill f. Najnowsza część kultowej serii survival horrorów od studia Konami kosztuje obecnie 233,99 zł w wersji na konsolę PlayStation 5.

Silent Hill f – oferta w Media Markt

Promocyjna cena 233,99 zł dotyczy edycji Day One i oznacza obniżkę o 93,50 zł względem ceny wyjściowej. To pudełkowe wydanie zabiera graczy do fikcyjnego, japońskiego miasteczka, gdzie czeka nowa historia w ramach marki Silent Hill.