Pudełkowe Silent Hill f na PlayStation 5 za 233,99 zł w Media Markt

Promocyjna cena 233,99 zł dotyczy edycji Day One i oznacza obniżkę o 93,50 zł względem ceny wyjściowej. To pudełkowe wydanie zabiera graczy do fikcyjnego, japońskiego miasteczka, gdzie czeka nowa historia w ramach marki Silent Hill.
W latach 60. XX wieku w Japonii, w odizolowanym miasteczku Ebisugaoka, w którym mieszka Shimizu Hinako, pojawia się nagła mgła, zamieniając jej dom w nawiedzony koszmar.Gdy miasto pogrąża się w ciszy, a mgła gęstnieje, Hinako musi przedzierać się przez kręte ścieżki Ebisugaoki, rozwiązując skomplikowane zagadki i stawiając czoła groteskowym potworom, aby przetrwać.Zanurz się w świecie Hinakowymyślonym przez znanego autora Ryukishi07, z hipnotyzującą muzyką, w tym utworami Akiry Yamaoki, i pięknymi obrazami w porywającej opowieści o wątpliwościach, żalu i nieuniknionych wyborach. Czy Hinako zaakceptuje piękno ukryte w terrorze, czy ulegnie szaleństwu, które ją czeka?
Oferta obejmuje darmową dostawę zarówno kurierem, jak i do Paczkomatów InPost, co dodatkowo podnosi atrakcyjność zakupu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!