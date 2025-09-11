Konami ujawni nowy projekt na Tokyo Game Show 2025. Zobaczymy też gameplay z Silent Hill f

Już wkrótce wystartuje Tokyo Game Show 2025. Poznaliśmy już line-up między innymi Bandai Namco czy Square Enix. Teraz swój harmonogram ujawniło Konami.

Konami na Tokyo Game Show 2025 – Silent Hill f, Metal Gear i zapowiedź nowego projektu

Wśród zapowiedzi znalazły się prezentacje dotyczące zarówno wydanego już Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, jak i oczekiwanej premiery Silent Hill f, której debiut wyznaczono na 25 września. Co więcej, firma szykuje także ogłoszenie zupełnie nowego projektu.