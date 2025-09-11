Konami ujawni nowy projekt na Tokyo Game Show 2025. Zobaczymy też gameplay z Silent Hill f

Konami na Tokyo Game Show 2025 – Silent Hill f, Metal Gear i zapowiedź nowego projektu
Wśród zapowiedzi znalazły się prezentacje dotyczące zarówno wydanego już Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, jak i oczekiwanej premiery Silent Hill f, której debiut wyznaczono na 25 września. Co więcej, firma szykuje także ogłoszenie zupełnie nowego projektu.
Już 25 września odbędzie się specjalna prezentacja „Metal Gear Production Hotline”. Kolejnego dnia, 26 września Konami planuje oficjalnie zapowiedzieć nowy projekt. Dyrektor wykonawczy Hiroshi Tanibuchi przedstawi jego koncepcję i ogólny zarys.
GramTV przedstawia:
27 września przyniesie natomiast Suikoden Live. Ostatniego dnia targów Konami poświęci specjalny panel grze Silent Hill f. Zaplanowano pokaz rozgrywki na żywo oraz dyskusję z zespołem twórców.
Tokyo Game Show 2025 odbędzie się w dniach 25-28 września.
