Konami ujawni nowy projekt na Tokyo Game Show 2025. Zobaczymy też gameplay z Silent Hill f

Patrycja Pietrowska
2025/09/11 19:30
Poznaliśmy plany Konami na TGS 2025.

Już wkrótce wystartuje Tokyo Game Show 2025. Poznaliśmy już line-up między innymi Bandai Namco czy Square Enix. Teraz swój harmonogram ujawniło Konami.

Konami na Tokyo Game Show 2025 – Silent Hill f, Metal Gear i zapowiedź nowego projektu

Wśród zapowiedzi znalazły się prezentacje dotyczące zarówno wydanego już Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, jak i oczekiwanej premiery Silent Hill f, której debiut wyznaczono na 25 września. Co więcej, firma szykuje także ogłoszenie zupełnie nowego projektu.

Już 25 września odbędzie się specjalna prezentacja „Metal Gear Production Hotline”. Kolejnego dnia, 26 września Konami planuje oficjalnie zapowiedzieć nowy projekt. Dyrektor wykonawczy Hiroshi Tanibuchi przedstawi jego koncepcję i ogólny zarys.

GramTV przedstawia:

27 września przyniesie natomiast Suikoden Live. Ostatniego dnia targów Konami poświęci specjalny panel grze Silent Hill f. Zaplanowano pokaz rozgrywki na żywo oraz dyskusję z zespołem twórców.

Tokyo Game Show 2025 odbędzie się w dniach 25-28 września.

Źródło:https://gamingbolt.com/konami-reveals-tokyo-game-show-lineup-includes-new-project-announcement

