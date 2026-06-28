Silent Hill f łączy siły z Fatal Frame. Darmowy dodatek już dostępny

Ubiegłoroczne Sillent Hill f było kolejnym udanym projektem w ramach serii o Cichym Wzgórzu. I to pomimo faktu, że pod pewnymi względami gra odeszła od założeń oryginału.

Koniec końców produkcja NeoBards Entertainment została przyjęta bardzo ciepło. Teraz zaś w jej ramach doszło do ciekawej współpracy. Silent Hill x Fatal Frame Rzeczona współpraca dotyczy gier Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake oraz Silent Hill f. W jej ramach ten drugi tytuł otrzyma darmowe DLC inspirowane tytułem pierwszym. Konkretnie mowa tutaj o stroju Crimson Butterfly, dzięki któremu Shimizu Hinako będzie wyglądać niczym Mio Akamkura – protagonistka Fatal Frame. Jak tenże strój zgarnąć?

Dostępny jest on dla wszystkich osób posiadających Silent Hill f na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a także na komputerach osobistych poprzez Steama, Epic Games Store oraz Microsoft Store. Warto jednak pamiętać, że ze Crimson Butterfly możemy korzystać dopiero wtedy, gdy zaktualizujemy naszą grę do wersji co najmniej 1.20. Gdy już to zrobimy, wystarczy wejść do Hokory i wybrać opcję Zmień Strój. Samo Silent Hill f trafiło na rynek we wrześniu 2025 roku i na Metacriticu pochwalić się może średnimi ocenami na poziomie 82-86 na 100.

GramTV przedstawia:

Warto też wspomnieć, że obecnie powstają dwa kolejne projekty związane z marką horrorów od Konami. Z jednej strony mamy remake pierwszego Silent Hill od Bloober Teamu, którego termin premiery pozostaje nieznany. Warto jednak wspomnieć, że polskie studio wspomagać weteran serii. Natomiast w tym roku otrzymamy kolejną pełnoprawną odsłonę, czyli Silent Hill: Townfall od Screen Burn Interactive. Ta trafi na rynek we wrześniu, aczkolwiek jedynie na komputery osobiste oraz PlayStation 5. O wersji na Xboxa na razie się natomiast nie mówi.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

