Remake Silent Hill może być bardzo daleko. Insider ostrzega fanów: „Dużo cierpliwości”

Fani serii Silent Hill cierpią ostatnio na klęskę urodzaju. Pojawiają się wszak nie tylko nowe odsłony – otrzymaliśmy też jeden remake i czekamy na kolejny.

Właśnie, czekamy. Niewykluczone, że przed nami dłuższe oczekiwanie, być może warto więc uzbroić się w cierpliwość.

Remake Silent Hill dopiero za kilka lat?

Za Silent Hill Remake odpowiedzialny jest Bloober Team. Dla krakowskiego studia nie jest to pierwszyzna, jeżeli chodzi o uniwersum Cichego Wzgórza. Wszak pod koniec 2024 roku to ono dostarczyło nam Silent Hill 2 Remake, który spotkał się z naprawdę dobrym odbiorem. Ba, produkcja ta zgarnęła nawet statuetki The Steam Awards oraz New York Game Awards. Gdy więc w połowie ubiegłego roku oficjalnie zapowiedziano Silent Hill Remake, radość była zrozumiała. Żaden termin premiery wówczas nie padł, plotkowano jednak, iż prace trwają już od 2022 roku i tytuł powinien ukazać się w roku 2027.