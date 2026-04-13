Remake Silent Hill może być bardzo daleko. Insider ostrzega fanów: „Dużo cierpliwości”

Fani serii Silent Hill cierpią ostatnio na klęskę urodzaju. Pojawiają się wszak nie tylko nowe odsłony – otrzymaliśmy też jeden remake i czekamy na kolejny.
Właśnie, czekamy. Niewykluczone, że przed nami dłuższe oczekiwanie, być może warto więc uzbroić się w cierpliwość.
Remake Silent Hill dopiero za kilka lat?
Za Silent Hill Remake odpowiedzialny jest Bloober Team. Dla krakowskiego studia nie jest to pierwszyzna, jeżeli chodzi o uniwersum Cichego Wzgórza. Wszak pod koniec 2024 roku to ono dostarczyło nam Silent Hill 2 Remake, który spotkał się z naprawdę dobrym odbiorem. Ba, produkcja ta zgarnęła nawet statuetki The Steam Awards oraz New York Game Awards. Gdy więc w połowie ubiegłego roku oficjalnie zapowiedziano Silent Hill Remake, radość była zrozumiała. Żaden termin premiery wówczas nie padł, plotkowano jednak, iż prace trwają już od 2022 roku i tytuł powinien ukazać się w roku 2027.
Czy faktycznie tak będzie? Najnowsze nieoficjalne doniesienia zdają się przeczyć tym informacjom. Co więcej, czas oczekiwania możemy podobno liczyć nie w miesiącach, a w latach. A przynajmniej tak twierdzi insider Nash Weedle, który odpowiedział na wpis Lost in Silent Hill, wspominający 10 miesięcy od pierwszej zapowiedzi remake’u Silent Hill. – Ostrzegam was… Będziecie potrzebowali cierpliwości, dużo cierpliwości! – stwierdził wprost leaker. Takie postawienie sprawy można uznać nawet za sugestię, że w Silent Hill Remake zagramy dopiero na PlayStation 6, chociaż akurat ten fakt nie został nigdzie potwierdzony.
Sam Bloober Team z pewnością nie narzeka na brak zajęć. Wszak rodzime studio pracuje równolegle nad czteroma różnymi pozycjami, a jedną z nich jest właśnie Silent Hill Remake. Ponadto zespół, który wcześniej stworzył Cronos: The New Dawn, ma obecnie pracować nad tajemniczym Projektem H. Do tego dochodzi Layers of Fear 3, tworzone w co-developmentu. Z kolei podległe Blooberowi Broken Mirror Games tworzy Projekt M – grę na wyłączność na Nintendo Switch, która ma zostać wydana w tym roku.
