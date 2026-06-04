Kolejne znaki wskazują, że Silent Hill: Townfall ominie Xboxa

Fani strasznych gier mogą więc świętować. Aczkolwiek nie wszyscy mają faktycznie powody do świętowania.

Kolejne znaki wskazują – nowy Silent Hill nie dla Xboxa

Posiadacze Xbox Series X/S zdecydowanie mogą być rozczarowani. Jeżeli bowiem strona ESRB nie kłamie, Silent Hill: Townfall w dniu premiery nie trafi na konsolę Microsoftu. W opisie klasyfikacji wiekowej, którą przyznano nowej produkcji Konami, jako platformy wspomniano jedynie PlayStation 5 oraz PC. Nie jest to pierwszy raz, gdy Zieloni zostają pominięci. Na stronie internetowej nowego Silent Hilla również słowem nie zająknięto się na temat Xboxa. Przy tym wszystkim nie wiadomo, czy port na tę akurat konsolę zostanie wydany z opóźnieniem względem innych wersji, czy też nie otrzymamy go nigdy.