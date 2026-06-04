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Kolejne znaki wskazują, że Silent Hill: Townfall ominie Xboxa

Maciej Petryszyn
2026/06/04 18:00
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Przy okazji State of Play powróciło Silent Hill: Townfall. Poznaliśmy m.in. termin premiery nadchodzącego horroru.

Fani strasznych gier mogą więc świętować. Aczkolwiek nie wszyscy mają faktycznie powody do świętowania.

Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall

Kolejne znaki wskazują – nowy Silent Hill nie dla Xboxa

Posiadacze Xbox Series X/S zdecydowanie mogą być rozczarowani. Jeżeli bowiem strona ESRB nie kłamie, Silent Hill: Townfall w dniu premiery nie trafi na konsolę Microsoftu. W opisie klasyfikacji wiekowej, którą przyznano nowej produkcji Konami, jako platformy wspomniano jedynie PlayStation 5 oraz PC. Nie jest to pierwszy raz, gdy Zieloni zostają pominięci. Na stronie internetowej nowego Silent Hilla również słowem nie zająknięto się na temat Xboxa. Przy tym wszystkim nie wiadomo, czy port na tę akurat konsolę zostanie wydany z opóźnieniem względem innych wersji, czy też nie otrzymamy go nigdy.

GramTV przedstawia:

Niemniej warto pamiętać, że nie jest to pierwszy raz, gdy Ciche Wzgórze trafia na Xboxa później niż na inne platformy. Podobnie było w przypadku Silent Hill 2 Remake, w przypadku którego społeczność Zielonych musiała czekać aż 13 miesięcy na swoje własne wydanie. Z drugiej strony mamy też Silent Hill f, które debiutowało w tym samym czasie na obu wiodących konsolach i na komputerach osobistych. Warto przy tym wspomnieć, że to właśnie gra NeoBards Entertainment ustanowiła rekord, stając się najszybciej sprzedającym się przedstawicielem zasłużonej serii horrorów.

Silent Hill: Townfall trafi na rynek 24 września 2026 roku, ukazując się równocześnie na PlayStation 5 oraz na komputerach osobistych. Gra zabierze nas do deszczowej Szkocji, gdzie pokierujemy poczynaniami Simona Ordella. Co istotne, tytuł przyniesie sporą zmianę, jeżeli chodzi rozgrywkę, gdyż całą grę obserwować będziemy bezpośrednio z oczu bohatera, a nie zza jego pleców.

Źródło:https://tech4gamers.com/silent-hill-townfall-skipping-xbox/

Tagi:

News
Konami
Silent Hill
Xbox Series X
Xbox Series S
Silent Hill: Townfall
NeoBards Entertainment
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112