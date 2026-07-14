Zapomniana gra Konami wraca po 30 latach. Po raz pierwszy zadebiutuje poza Japonią

Produkcja z 1995 roku nigdy wcześniej nie trafiła na Zachód. Teraz gracze otrzymają ją za darmo w ramach aktualizacji jednej z kolekcji.
Konami coraz chętniej sięga po zapomniane klasyki ze swojego katalogu. Tym razem firma przypomniała sobie o grze, która przez trzy dekady pozostawała ekskluzywna dla Japonii. Super Bomberman: Panic Bomber W już w przyszłym miesiącu po raz pierwszy oficjalnie zadebiutuje w Europie i Ameryce Północnej.
Kolejny klasyk Bombermana trafia na Zachód
Konami zapowiedziało darmową aktualizację do Super Bomberman Collection, która zadebiutuje 20 sierpnia. Najważniejszym elementem nowej wersji będzie dodanie gry Super Bomberman: Panic Bomber W, wydanej pierwotnie 1 marca 1995 roku na Super Nintendo. Dotychczas tytuł był dostępny wyłącznie w Japonii i nigdy nie doczekał się oficjalnej lokalizacji. Oznacza to, że gracze z Zachodu po raz pierwszy będą mogli zagrać w tę produkcję bez konieczności importowania japońskiej wersji konsoli i gry.
Super Bomberman Collection zadebiutowało w lutym tego roku i zawiera obecnie siedem odsłon serii. Po sierpniowej aktualizacji liczba ta wzrośnie do ośmiu. Warto przypomnieć, że kolekcja wcześniej udostępniła również pierwsze zachodnie wydania Super Bomberman 4 i Super Bomberman 5. Panic Bomber W jest spin-offem głównej serii i przez lata zyskał status jednej z najbardziej niedostępnych odsłon Bombermana. Choć nie zdobył takiej popularności jak główne części cyklu, wielu fanów uważa go za jeden z najlepszych pobocznych projektów marki.
GramTV przedstawia:
Aktualizacja będzie całkowicie darmowa dla wszystkich posiadaczy Super Bomberman Collection. Osoby, które nie mają jeszcze zestawu, mogą kupić go za 19,99 dolarów. Na razie Konami nie poinformowało, czy Super Bomberman: Panic Bomber W zostanie w przyszłości wydany jako samodzielna produkcja.
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