Zapomniana gra Konami wraca po 30 latach. Po raz pierwszy zadebiutuje poza Japonią

Produkcja z 1995 roku nigdy wcześniej nie trafiła na Zachód. Teraz gracze otrzymają ją za darmo w ramach aktualizacji jednej z kolekcji.

Konami coraz chętniej sięga po zapomniane klasyki ze swojego katalogu. Tym razem firma przypomniała sobie o grze, która przez trzy dekady pozostawała ekskluzywna dla Japonii. Super Bomberman: Panic Bomber W już w przyszłym miesiącu po raz pierwszy oficjalnie zadebiutuje w Europie i Ameryce Północnej.

Kolejny klasyk Bombermana trafia na Zachód

Konami zapowiedziało darmową aktualizację do Super Bomberman Collection, która zadebiutuje 20 sierpnia. Najważniejszym elementem nowej wersji będzie dodanie gry Super Bomberman: Panic Bomber W, wydanej pierwotnie 1 marca 1995 roku na Super Nintendo. Dotychczas tytuł był dostępny wyłącznie w Japonii i nigdy nie doczekał się oficjalnej lokalizacji. Oznacza to, że gracze z Zachodu po raz pierwszy będą mogli zagrać w tę produkcję bez konieczności importowania japońskiej wersji konsoli i gry.