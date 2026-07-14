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Zapomniana gra Konami wraca po 30 latach. Po raz pierwszy zadebiutuje poza Japonią

Jakub Piwoński
2026/07/14 09:30
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Produkcja z 1995 roku nigdy wcześniej nie trafiła na Zachód. Teraz gracze otrzymają ją za darmo w ramach aktualizacji jednej z kolekcji.

Konami coraz chętniej sięga po zapomniane klasyki ze swojego katalogu. Tym razem firma przypomniała sobie o grze, która przez trzy dekady pozostawała ekskluzywna dla Japonii. Super Bomberman: Panic Bomber W już w przyszłym miesiącu po raz pierwszy oficjalnie zadebiutuje w Europie i Ameryce Północnej.

Super Bomberman
Super Bomberman

Kolejny klasyk Bombermana trafia na Zachód

Konami zapowiedziało darmową aktualizację do Super Bomberman Collection, która zadebiutuje 20 sierpnia. Najważniejszym elementem nowej wersji będzie dodanie gry Super Bomberman: Panic Bomber W, wydanej pierwotnie 1 marca 1995 roku na Super Nintendo. Dotychczas tytuł był dostępny wyłącznie w Japonii i nigdy nie doczekał się oficjalnej lokalizacji. Oznacza to, że gracze z Zachodu po raz pierwszy będą mogli zagrać w tę produkcję bez konieczności importowania japońskiej wersji konsoli i gry.

Super Bomberman Collection zadebiutowało w lutym tego roku i zawiera obecnie siedem odsłon serii. Po sierpniowej aktualizacji liczba ta wzrośnie do ośmiu. Warto przypomnieć, że kolekcja wcześniej udostępniła również pierwsze zachodnie wydania Super Bomberman 4 i Super Bomberman 5. Panic Bomber W jest spin-offem głównej serii i przez lata zyskał status jednej z najbardziej niedostępnych odsłon Bombermana. Choć nie zdobył takiej popularności jak główne części cyklu, wielu fanów uważa go za jeden z najlepszych pobocznych projektów marki.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja będzie całkowicie darmowa dla wszystkich posiadaczy Super Bomberman Collection. Osoby, które nie mają jeszcze zestawu, mogą kupić go za 19,99 dolarów. Na razie Konami nie poinformowało, czy Super Bomberman: Panic Bomber W zostanie w przyszłości wydany jako samodzielna produkcja.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/konami-game-release-1995/

Tagi:

News
Konami
Japonia
Super Bomberman
Super Bomberman: Panic Bomber W
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112