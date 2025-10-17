Zaloguj się lub Zarejestruj

Silent Hill 2 Remake z nowymi wynikami sprzedaży. Bloober Team może świętować

Mikołaj Ciesielski
2025/10/17 16:40
Odświeżona wersja kultowego survival horroru stanowi aż 25% sprzedaży całej serii Silent Hill.

Kilka dni temu informowaliśmy, że Silent Hill 2 Remake może trafić na więcej platform. W sieci pojawiły się tymczasem kolejne warte uwagi informacje na temat produkcji Bloober Team. Okazuje się bowiem, że remake kultowego survival horroru Konami może pochwalić się fantastycznymi wynikami sprzedaży.

Silent Hill 2 Remake
Silent Hill 2 Remake

Konami chwali się wynikami sprzedaży Silent Hill 2 Remake i serii Silent Hill

Japońska firma poinformowała, że sprzedaż Silent Hill 2 Remake przekroczyła już 2,5 miliona sztuk. W styczniu Konami chwaliło się natomiast, że wspomniana produkcja rozeszła się w 2 milionach egzemplarzy. Oznacza to, że tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy po odświeżoną wersję kultowego survival horroru sięgnęło przeszło 500 tysięcy graczy.

Konami postanowiło podzielić się również wynikami całej marki. Zgodnie z przekazanymi informacjami łączny wynik wszystkich odsłon serii Silent Hill wynosi 10 milionów sprzedanych egzemplarzy. Oznacza więc to, że rezultat Silent Hill 2 Remake, za które odpowiedzialne było polskie studio Bloober Team, stanowi aż 25% sprzedaży cyklu.

Na koniec przypomnijmy, że Silent Hill 2 Remake zadebiutowało na rynku 8 października 2024 roku. Wspomniana produkcja dostępna jest na PC i PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat odświeżonej wersji kultowego survival horroru, to zapraszamy Was do lektury: Silent Hill 2 Remake – recenzja. Mgliste wspomnienia z małego miasteczka.

Źródło:https://gamingbolt.com/silent-hill-2-remake-crosses-2-5-million-shipments

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

