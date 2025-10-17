Silent Hill 2 Remake z nowymi wynikami sprzedaży. Bloober Team może świętować

Kilka dni temu informowaliśmy, że Silent Hill 2 Remake może trafić na więcej platform. W sieci pojawiły się tymczasem kolejne warte uwagi informacje na temat produkcji Bloober Team. Okazuje się bowiem, że remake kultowego survival horroru Konami może pochwalić się fantastycznymi wynikami sprzedaży.

Konami chwali się wynikami sprzedaży Silent Hill 2 Remake i serii Silent Hill

Japońska firma poinformowała, że sprzedaż Silent Hill 2 Remake przekroczyła już 2,5 miliona sztuk. W styczniu Konami chwaliło się natomiast, że wspomniana produkcja rozeszła się w 2 milionach egzemplarzy. Oznacza to, że tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy po odświeżoną wersję kultowego survival horroru sięgnęło przeszło 500 tysięcy graczy.