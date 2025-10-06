Silent Hill 2 Remake może trafić na nowe platformy. Nowy trop na stronie Bloober Team

Informacje o potencjalnym udostępnieniu Silent Hill 2 Remake na kolejnych platformach pojawiły się już w czerwcu bieżącego roku. Dotychczas gra była dostępna wyłącznie dla posiadaczy konsol PlayStation 5 oraz na platformie Steam. Teraz spekulacje te ponownie nabrały życia, gdy pojawiła się aktualizacja strony internetowej Bloober Team.

Koniec wyłączności na PS5 – Silent Hill 2 Remake może doczekać się nowych portów

Użytkownik Reddita o pseudonimie PracticalSubstance99 zwrócił uwagę na zmiany wprowadzone niedawno na witrynie internetowej Bloober Team, dotyczącej Silent Hill 2 Remake. Najbardziej interesującym elementem są puste miejsca umieszczone obok sekcji konsol z logo Steam i PlayStation. Jak wskazują udostępnione zdjęcia, te niewypełnione przestrzenie wydają się pełnić funkcję tymczasowych symboli zastępczych, choć w tym momencie nie znajduje się w nich jeszcze żadna treść.