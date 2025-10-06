Zaloguj się lub Zarejestruj

Silent Hill 2 Remake może trafić na nowe platformy. Nowy trop na stronie Bloober Team

Patrycja Pietrowska
2025/10/06 08:00
Bloober Team zostawił zagadkowy ślad.

Informacje o potencjalnym udostępnieniu Silent Hill 2 Remake na kolejnych platformach pojawiły się już w czerwcu bieżącego roku. Dotychczas gra była dostępna wyłącznie dla posiadaczy konsol PlayStation 5 oraz na platformie Steam. Teraz spekulacje te ponownie nabrały życia, gdy pojawiła się aktualizacja strony internetowej Bloober Team.

Silent Hill 2 Remake
Silent Hill 2 Remake

Koniec wyłączności na PS5 – Silent Hill 2 Remake może doczekać się nowych portów

Użytkownik Reddita o pseudonimie PracticalSubstance99 zwrócił uwagę na zmiany wprowadzone niedawno na witrynie internetowej Bloober Team, dotyczącej Silent Hill 2 Remake. Najbardziej interesującym elementem są puste miejsca umieszczone obok sekcji konsol z logo Steam i PlayStation. Jak wskazują udostępnione zdjęcia, te niewypełnione przestrzenie wydają się pełnić funkcję tymczasowych symboli zastępczych, choć w tym momencie nie znajduje się w nich jeszcze żadna treść.

Samo to odkrycie nie stanowi oficjalnego potwierdzenia, że Silent Hill 2 zmierza na konsolę Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. Przewidywania dotyczące dodatkowych portów nie są jednak bezpodstawne, biorąc pod uwagę kalendarz wydawniczy gry. Okres wyłączności Silent Hill 2 Remake na konsolach PlayStation 5 ma dobiec końca 8 października 2025 roku, czyli równo rok po pierwotnej dacie premiery.

GramTV przedstawia:

Pojawiają się również oczekiwania, że ewentualne nowe wydania mogłyby zawierać dodatkowe elementy, takie jak oryginalny scenariusz zatytułowany Born from a Wish. To rozszerzenie koncentruje się na postaci Marii, oferując graczom nową perspektywę.

Silent Hill 2 Remake zadebiutował 8 października 2024 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do zapoznania się z naszą recenzją: Silent Hill 2 Remake - recenzja. Mgliste wspomnienia z małego miasteczka.

Źródło:https://insider-gaming.com/silent-hill-2-remake-switch-2-xbox-rumor-website/

Tagi:

News
plotka
Konami
Nintendo Switch
horror
Bloober Team
Silent Hill 2
Xbox Series X
Xbox Series S
Silent Hill 2 Remake
Nintendo Switch 2
horror psychologiczny
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

