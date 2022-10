Silent Hill 2 Remake powstaje „z szacunkiem do oryginału” – zapewniają twórcy

W zeszłym tygodniu doczekaliśmy się zapowiedzi Silent Hill 2 Remake. Zgodnie z wcześniejszymi plotkami za produkcję odpowiada polskie studio Bloober Team, które pracuje nad wspomnianym tytułem od 2019 roku. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych z odświeżoną wersją hitu z 2001 roku. Rodzimy deweloper opublikował bowiem materiał wideo, w którym zapewniono, że remake Silent Hill 2 powstaje „z szacunkiem do oryginału”.

Bloober Team podchodzi do prac nad Silent Hill 2 Remake „z wielką uwagą”

Rodzime studio podkreśla, że Silent Hill 2 to „ukochany i ponadczasowy klasyk”, dlatego zespół podchodzi do prac nad remakiem „z wielką uwagą”. Piotr Babieno – prezes Bloober Team – zaznacza natomiast, że dzięki wspomnianej produkcji wielu pracowników studia „zakochała się” w grach grozy.



Maciej Głomb – główny producent gry – podkreśla z kolei, że w przypadku Silent Hill 2 Remake twórcom zależy na zachowaniu „unikalnej atmosfery” znanej z oryginału, dlatego też studio blisko współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za pierwowzór takimi jak Masahiro Ito oraz Akira Yamaoka.



Deweloperzy chcą także, by nadchodzący remake zrobił na graczach równie mocne wrażenie, co wydany ponad 21 lat temu oryginał. Twórcy zdają sobie jednak sprawę, że w międzyczasie oczekiwania graczy „ewoluowały”, dlatego niektóre rzeczy wymagają zmian. Jako przykład podano nową perspektywę. Polskie studio jest bowiem przekonane, że kamera umieszczona nad ramieniem bohatera zwiększy immersję.



Przypomnijmy, że Silent Hill 2 Remake powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5. Sony zadbało jednak jedynie o czasową ekskluzywność, dlatego z czasem tytuł będzie mógł pojawić się także na sprzętach Microsoftu. Produkcja Bloober Team doczekała się już również własnej karty produktu na Steam, gdzie udostępniono m.in. wymagania sprzętowe dla wersji PC.