Zaloguj się lub Zarejestruj

Przyszłość serialu Obcy: Ziemia została właśnie przesądzona

Jakub Piwoński
2025/11/12 15:00
0
0

Serial okazał się dużym hitem.

Choć już trochę czasu minęło od finału nowej produkcji Disney +, dopiero teraz otrzymujemy informację, na którą czekali wszyscy fani. Serial Obcy: Ziemia autorstwa Noaha Hawleya otrzyma drugi sezon, a twórca podpisał nową umowę z FX i Disney Entertainment Television, kontynuując współpracę przy produkcji.

Przyszłość serialu Obcy: Ziemia została właśnie przesądzona

Obcy: Ziemia – będzie drugi sezon

Według Deadline kontrakt Hawleya ma wartość dziewięciocyfrową. Serial, inspirowany pierwszym Obcym Ridleya Scotta i rozgrywający się tuż przed nim, spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno krytyków, jak i widzów – w serwisie Rotten Tomatoes uzyskał 94%, a na Metacritic ocenę 85. Pierwszy sezon przeniósł akcję dobrze znanej historii na Ziemię, rozszerzając przestrzeń i wprowadzając nowe wątki, wzmacniajac przekaz dotyczący technologicznych i bioinżynieryjnych eksperymentów.

W obsadzie pojawili się m.in. Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl i inni. Produkcja powstaje w ramach FX Productions, a Hawley pełni funkcję producenta wykonawczego, wspierany przez Davida W. Zuckera, Scott Free i zespół producentów.

GramTV przedstawia:

Cieszę się, że mogę kontynuować pracę nad światem Obcego: Ziemia razem z naszymi partnerami, obsadą i ekipą – mówi Hawley. FX zawsze wspierało opowieści oparte na postaciach i dało mi możliwość rozwijania historii w kierunku, który uznaliśmy za odpowiedni.

Zdjęcia przeniosą się z Tajlandii do Londynu i rozpoczną się w przyszłym roku. Drugi sezon serialu ma wprowadzić kolejne wątki i rozwijać świat przedstawiony w pierwszej odsłonie, pozostając wiernym tonowi i atmosferze znanej z poprzednich odcinków. Fani mogą oczekiwać kontynuacji historii, która łączy elementy horroru i science fiction w charakterystycznym dla Hawleya stylu. Przeczytaj także o ciekawym cameo reżysera w serialu oraz o tym, w jakim kierunku może pójść drugi sezon.

Źródło:https://deadline.com/2025/11/alien-earth-renewed-season-2-noah-hawley-reups-fx-deal-1236614596/

Tagi:

Popkultura
science fiction
Noah Hawley
Obcy: Ziemia
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112