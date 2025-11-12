Przyszłość serialu Obcy: Ziemia została właśnie przesądzona

Choć już trochę czasu minęło od finału nowej produkcji Disney +, dopiero teraz otrzymujemy informację, na którą czekali wszyscy fani. Serial Obcy: Ziemia autorstwa Noaha Hawleya otrzyma drugi sezon, a twórca podpisał nową umowę z FX i Disney Entertainment Television, kontynuując współpracę przy produkcji.
Obcy: Ziemia – będzie drugi sezon
Według Deadline kontrakt Hawleya ma wartość dziewięciocyfrową. Serial, inspirowany pierwszym Obcym Ridleya Scotta i rozgrywający się tuż przed nim, spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno krytyków, jak i widzów – w serwisie Rotten Tomatoes uzyskał 94%, a na Metacritic ocenę 85. Pierwszy sezon przeniósł akcję dobrze znanej historii na Ziemię, rozszerzając przestrzeń i wprowadzając nowe wątki, wzmacniajac przekaz dotyczący technologicznych i bioinżynieryjnych eksperymentów.
W obsadzie pojawili się m.in. Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl i inni. Produkcja powstaje w ramach FX Productions, a Hawley pełni funkcję producenta wykonawczego, wspierany przez Davida W. Zuckera, Scott Free i zespół producentów.
Cieszę się, że mogę kontynuować pracę nad światem Obcego: Ziemia razem z naszymi partnerami, obsadą i ekipą – mówi Hawley. FX zawsze wspierało opowieści oparte na postaciach i dało mi możliwość rozwijania historii w kierunku, który uznaliśmy za odpowiedni.
Zdjęcia przeniosą się z Tajlandii do Londynu i rozpoczną się w przyszłym roku. Drugi sezon serialu ma wprowadzić kolejne wątki i rozwijać świat przedstawiony w pierwszej odsłonie, pozostając wiernym tonowi i atmosferze znanej z poprzednich odcinków. Fani mogą oczekiwać kontynuacji historii, która łączy elementy horroru i science fiction w charakterystycznym dla Hawleya stylu. Przeczytaj także o ciekawym cameo reżysera w serialu oraz o tym, w jakim kierunku może pójść drugi sezon.
