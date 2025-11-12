Przyszłość serialu Obcy: Ziemia została właśnie przesądzona

Choć już trochę czasu minęło od finału nowej produkcji Disney +, dopiero teraz otrzymujemy informację, na którą czekali wszyscy fani. Serial Obcy: Ziemia autorstwa Noaha Hawleya otrzyma drugi sezon, a twórca podpisał nową umowę z FX i Disney Entertainment Television, kontynuując współpracę przy produkcji.

Obcy: Ziemia – będzie drugi sezon

Według Deadline kontrakt Hawleya ma wartość dziewięciocyfrową. Serial, inspirowany pierwszym Obcym Ridleya Scotta i rozgrywający się tuż przed nim, spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno krytyków, jak i widzów – w serwisie Rotten Tomatoes uzyskał 94%, a na Metacritic ocenę 85. Pierwszy sezon przeniósł akcję dobrze znanej historii na Ziemię, rozszerzając przestrzeń i wprowadzając nowe wątki, wzmacniajac przekaz dotyczący technologicznych i bioinżynieryjnych eksperymentów.