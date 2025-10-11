Zaloguj się lub Zarejestruj

Sigourney Weaver może wrócić do świata Obcego. Aktorka wspomina o „niezwykłym” pomyśle na kontynuację

Radosław Krajewski
2025/10/11 08:00
Fani serii Alien byliby zadowoleni z tego pomysłu?

Dopiero co dobiegł końca serial Obcy: Ziemia, a fani właśnie otrzymali zapowiedź, że może powstać kontynuacja przygód Ellen Ripley. Podczas panelu poświęconego serii Obcy na tegorocznym New York Comic Con Sigourney Weaver zaskoczyła fanów, zdradzając, że powrót legendarnej bohaterki nie jest już tylko fantazją fanów. Aktorka, która po raz ostatni wcieliła się w bohaterkę w filmie Obcy 3 Davida Finchera, przyznała, że w ostatnim czasie odbyła spotkania z przedstawicielami Disneya w sprawie ewentualnej kontynuacji.

Obcy – jest pomysł na kontynuację przygód Ellen Ripley z Sigourney Weaver

W rozmowie moderowanej przez Josha Horowitza, Weaver opowiedziała o pomyśle producenta Waltera Hilla, współtwórcy oryginalnego Obcego, który napisał 50 stron scenariusza opisujących dalsze losy Ripley.

Walter jest moim bardzo dobrym przyjacielem i napisał pięćdziesiąt stron o tym, gdzie dziś mogłaby się znajdować Ripley. To naprawdę niezwykłe - wyznała aktorka.

Weaver przyznała, że przez lata nie czuła potrzeby powrotu do tej postaci:

Zawsze myślałam: pozwólmy jej odpocząć, dajmy jej dojść do siebie. Ale to, co napisał Walter, wydaje mi się niezwykle prawdziwe. To historia o społeczeństwie, które więzi kogoś, kto próbował pomóc ludzkości, a mimo to staje się dla niego problemem. To bardzo mocny początek scenariusza - dodała.

Choć projekt nie został jeszcze oficjalnie zatwierdzony, aktorka nie wyklucza współpracy z Hillem nad pełną wersją scenariusza.

Spotkanie w Nowym Jorku zyskało dodatkowy emocjonalny wymiar, gdy na scenie pojawiła się niespodziewanie Veronica Cartwright, ekranowa Lambert z oryginalnego Obcego z 1979 roku. Obie aktorki wspominały początki kultowej serii, która niemal pół wieku temu na zawsze zmieniła oblicze kina science fiction. Cartwright przypomniała, że pierwsze reakcje na film Ridleya Scotta były mieszane, a wytwórnia nie do końca wierzyła w jego sukces.

Nie zorganizowano nam nawet premiery. Poszłam więc sama do Egyptian Theatre w Hollywood. Kiedy doszło do sceny z wyskakującym z klatki piersiowej potworem, ludzie wstawali z miejsc i wychodzili z sali. Nikt wcześniej nie widział czegoś takiego. To było absolutnie niesamowite - wspominała aktorka.

Tymczasem Sigourney Weaver nie zwalnia tempa i zanim ewentualnie ponownie zmierzy się z ksenomorfami, pojawi się w przyszłorocznym filmie ze świata Gwiezdnych wojen zatytułowanym The Mandalorian and Grogu.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/sigourney-weaver-alien-ripley-new-movie-1236545810/

