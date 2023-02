Sieciowa odsłona serii Horizon może ukazać się także na urządzeniach mobilnych

Prace nad sieciową odsłoną serii Horizon potwierdzono już w połowie grudnia. Nieco ponad tydzień temu do sieci wyciekł natomiast materiał wideo prezentujący fragmenty rozgrywki z wczesnej wersji wspomnianego projektu. Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne informacje związane z rzeczoną produkcją. Jedna z ofert pracy opublikowana przez Guerrilla Games sugeruje bowiem, że tytuł może ukazać się również na urządzeniach mobilnych.

Horizon Multiplayer trafi na urządzenia mobilne? Tak sugeruje jedna z ofert pracy

Jak zauważył portal Tech4Gamers, Guerrilla Games udostępniło niedawno nowe ogłoszenie o pracę. Holenderskie studio poszukuje scenarzysty, który dołączy do zespołu odpowiedzialnego za sieciową odsłonę serii Horizon. Z pewnością nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że poszukiwany pracownik musi mieć na swoim koncie „przynajmniej jedną grę mobilną lub niezależną”, w której dużą rolę odgrywała narracja. Mile widziane jest również doświadczenie w pracy w studiu AAA.



Guerrilla Games oczywiście nie ujawniło, na jakich platformach pojawi się sieciowa odsłona serii Horizon. Niewykluczone jednak, że Sony oraz holenderskie studio będą chcieli dotrzeć do jak największej liczby odbiorców i zdecydują się również na przygotowanie wersji na urządzenia mobilne. Warto wspomnieć, że już w kwietniu 2021 roku pojawiły się informacje, które zapowiadały, że znane marki PlayStation trafią w przyszłości również na smartfony.



Na koniec przypomnijmy, że jeszcze w tym roku fani serii Horizon będą mieli okazję dwukrotnie wybrać się do świata wykreowanego przez Guerrilla Games. Już 22 lutego na rynku zadebiutuje bowiem Horizon Call of the Mountain, czyli „zupełnie nowa przygoda” we wspomnianym uniwersum, która została przygotowana z myślą o PlayStation VR2. W kwietniu natomiast Horizon Forbidden West doczeka się fabularnego rozszerzenia zatytułowanego Burning Shores.