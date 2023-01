Sieciowa odsłona serii Horizon wycieka. Gameplay z wersji alfa trafił do sieci

Prace nad sieciową odsłoną serii Horizon potwierdzono już w połowie grudnia. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że w rozwoju uniwersum Horizon studiu Guerrilla Games pomogą współtwórcy Hogwarts Legacy i Redfall. Tymczasem mamy kolejne interesujące informacje związane ze wspomnianą marką. Do sieci wyciekły bowiem fragmenty rozgrywki z wczesnej wersji gry multiplayer osadzonej w świecie znanym z przygód Aloy.

Fragmenty rozgrywki z wczesnej wersji sieciowej odsłony Horizon wyciekły do sieci

Zgodnie z przekazanymi informacjami opublikowany gameplay pochodzi z wersji alfa z 2020 roku. Materiał przedstawia więc produkcję w dość surowym stanie. Całość pozwala jednak sprawdzić, w jakim kierunku zmierza projekt Guerrilla Games. W oczy rzuca się przede wszystkim styl graficzny. Wygląda bowiem na to, że deweloperzy zamierzają postawić na nieco komiksową oprawę w stylu Fortnite.



Dodatkowo w udostępnionych fragmentach rozgrywki można przyjrzeć się kilku modelom postaci, co może oznaczać, że do dyspozycji graczy oddane zostaną różne skórki. W materiale pojawiają się też maszyny znane z przygód Aloy. Całość możecie natomiast obejrzeć pod tym adresem.



Na koniec warto przypomnieć, że studio Guerrilla Games nie ujawniło, kiedy możemy spodziewać się sieciowej odsłony serii Horizon. Fanom marki nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne informacje i materiały ze wspomnianej produkcji.

