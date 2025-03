Shrek w Kingdom Come: Deliverance 2. Zielony ogr wyruszył na przygodę z Henrykiem

Od premiery Kingdom Come: Deliverance 2 minęło już trochę czasu, ale dla wielu graczy przygoda Henryka jeszcze się nie zakończyła. Warhorse Studios wciąż rozwija swoją grę, publikując nowe aktualizacje, ale nie wszystkie naprawiają błędy, a nawet wprowadzają nowe, które uniemożliwiają przejście głównego wątku. Do gry tworzone są również pierwsze modyfikacje i tylko kwestią czasu jest, aż ktoś stworzy modele postaci inspirowane popularnymi bohaterami filmów, czy innych gier. Zanim do tego dojdzie możemy zobaczyć, jak Shrek prezentowałby się w średniowiecznych Czechach. Popularny YouTuber eli_handle_b․wav zaprezentował swoją nową pracę, prezentując kilka scen ze wspólnej podróży zielonego ogra i Henryka.

Shrek w Kingdom Come: Deliverance 2 – nowa parodia gry Warhorse Studios

Shrek w Kingdom Come: Deliverance 2 to połączenie dwóch światów, które mogłyby wydawać się odległe, ale bohater animowanej serii idealnie pasuje do gry Warhorse Studios. Na poniższym filmie możemy zobaczyć, jak Shrek przeżywa wspólne przygody z bohaterami drugiej części Kingdom Come: Deliverance, wspólnie walcząc z przeciwnikami, kąpiąc się w rzece, czy uwalniając się z dybów, a także spędzając czas na weselnej zabawie. I tylko żal, że materiał jest w języku angielskim, a nie z polskim dubbingiem, dzięki któremu całość nabrałaby jeszcze bardziej swojski klimat.