Ostatnia łatka Kingdom Come: Deliverance 2 popsuła główny wątek gry. Twórcy pracują nad rozwiązaniem poważnego problemu

Kilka dni temu informowaliśmy o aktualizacji do Kingdom Come: Deliverance 2, która wprowadziła ponad 1000 poprawek oraz kilka innych ważnych zmian. Niestety, przy okazji pojawił się także poważny błąd, który uniemożliwia graczom kontynuowanie głównego wątku. Deweloperzy zwrócili już uwagę na istnienie problemu i zapowiedzieli szybką reakcję.

Kingdom Come: Deliverance 2 - problem z najnowszym patchem

Wraz z łatką 1.2 w Kingdom Come: Deliverance 2 pojawił się błąd związany z zadaniem o tytule Do podziemi. W jego ramach musimy znaleźć postać znaną jako Bukłak - niestety, w najnowszej wersji NPC nie pojawia się, kiedy powinien. Uniemożliwia to oczywiście kontynuowanie fabuły - quest jest obowiązkową częścią głównego wątku.