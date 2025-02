Shrek nie będzie głównym bohaterem piątej części? Fani mogą szykować się na przeskok czasowy

Nowy casting do ważnej roli może potwierdzać, że twórcy szykują spory przeskok czasowy w piątej części serii.

Prawie dwa lata temu DreamWorks Animation potwierdziło, że pracuje nad piątą częścią Shreka. To efekt bardzo dobrze przyjętego drugiego spin-offu o Kocie w Butach, który stał się niespodziewanym hitem końcówki 2022 roku. Studio zamierza powrócić do rdzenia tej serii i już teraz przygotowywany jest wielki powrót zielonego ogra. Przed miesiącem dowiedzieliśmy się, że premiera filmu została opóźniona i kolejnej przygody ze Shrekiem doczekamy się dopiero na święta 2026 roku. Obecnie trwają castingi do głównych ról i jak zdradził scooper MyTimeToShineHello, fani mogą oczekiwać sporego przeskoku czasowego.

Shrek 5 z dużym przeskokiem czasowym? Tytułowy ogr może nie być głównym bohaterem

Okazuje się, że Zendaya negocjuje przyjęcie roli Felicji, czyli córki Shreka i Fiony. Ma być to „istotna rola”, więc nie byłoby żadnym zaskoczeniem, gdyby cała historia została opowiedziana właśnie z jej perspektywy.