Shrek 5 już powstaje. DreamWorks zainteresowany spin-offem z Osłem

Żadne szczegóły nie zostały ujawnione, ale po ogromnym sukcesie Kota w Butach: Ostatnie życzenie, który zarobił na całym świecie aż 478,7 miliona dolarów, kwestią czasu była zapowiedź prac nad piątą częścią Shreka. Seria zakończyła się wraz ze Shrek Forever z 2010 roku, ale druga odsłona Kota w Butach udowodniła DreamWorks Animation, że fan wciąż chcą nowych historii z bohaterami tej serii.

To nie różni się tak bardzo od procesu, który przeszliśmy z „Mario”, gdzie patrzysz na podstawowe elementy, które pokochali widzowie, i robisz wszystko, co w twojej mocy, aby je uhonorować. A potem ciężko pracujesz, aby zbudować elementy historii i nowe postacie, które zabiorą widzów do zupełnie nowych miejsc. Oryginalna obsada jest tego ogromną częścią – powiedział Meledandri.