Co z głosem Shreka? Zbigniew Zamachowski przerwał milczenie

W nowym zwiastunie otrzymaliśmy wreszcie fragmenty nowej animacji, a także mieliśmy okazję usłyszeć głosy postaci. Nowe głosy. W przypadku Osła nie jest to zaskoczenie, bo przecież Jerzy Stuhr, który stworzył niezapomnianą kreację nieparzystokopytnego gaduły, odszedł w 2024 roku. Kto go zastępuje? Plotkowano, że może to być jego syn, Maciej Stuhr, wspierany przez sztuczną inteligencję , ale nie zostało to potwierdzone i na podstawie materiałów trudno powiedzieć, czy tak jest. Inaczej sprawy mają się w przypadku zielonego ogra. Ten dotychczas przemawiał głosem Zbigniewa Zamachowskiego, ale i to się zmieniło . Dlaczego i czy oznacza to, że znany aktor nie powróci do swojej roli?

Nie wyobrażam sobie, tak jak większość widzów, że Shrek może przemówić w piątej części innym głosem niż moim. Moje dzieci dorastały z tą wersją Shreka. Rzecz dotyczy negocjacji, nie tylko finansowych. Jedyne co mogę powiedzieć i zapewnić wszystkich fanów, nie stawiam zapór nie do pokonania. Proces negocjowania jest dość skomplikowany i długi. Wytwórni zależało na tym, żeby zwiastun 5. części Shreka zrobić jak najszybciej. Nie udało się to, nie z mojej winy.

W rozmowie z tvn.pl Zamachowski zdradził, że rozmowy w tej kwestii nadal trwają i na ten moment nie nie jest przesądzone:

Jednocześnie Zamachowski uspokoił fanów, że wykorzystanie innego głosu w zwiastunie to zwyczajna praktyka, która zdarza się często. Przedstawiciele 64-latka mają obecnie negocjować z producentami nowego Shreka, a sam aktor zapewnia, że nie dał wytwórni żadnego powodu, by Shrek w 5. nie mógł przemówić jego głosem. Mimo to fakt, że nadal nie zawarto w tej materii porozumienia, może być niepokojący.

Shrek 5 pierwotnie miał trafić na ekrany kin latem 2026 roku, potem jednak premierę przesunięto na grudzień tego samego roku. Jednakże przy okazji wypuszczenia nowego zwiastuna ogłoszono kolejne opóźnienie – tym razem do 30 czerwca 2027 roku. Do swoich ikonicznych ról powróci natomiast anglojęzyczna obsada – Mike Myers jako Shrek, Eddie Murphy jako Osioł i Cameron Diaz jako Fiona. Nowym nabytkiem jest natomiast Zendaya, która zagra Felicię, córkę Shreka i Fiony. Niewiadomą pozostaje z kolei udział Kota w Butach (Antonio Banderas/Wojciech Malajkat), którego brakowało na dotychczasowych materiałach promocyjnych.