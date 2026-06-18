Co z głosem Shreka? Zbigniew Zamachowski przerwał milczenie

Niedawno w sieci pojawił się nowy trailer Shreka 5. Nie obyło się przy tym bez sporych kontrowersji.
Zmieniony styl graficzny to jedno. Ale polskie głosy głównych postaci to zupełnie inna sprawa.
Czy Shrek ponownie przemówi głosem Zamachowskiego?
W nowym zwiastunie otrzymaliśmy wreszcie fragmenty nowej animacji, a także mieliśmy okazję usłyszeć głosy postaci. Nowe głosy. W przypadku Osła nie jest to zaskoczenie, bo przecież Jerzy Stuhr, który stworzył niezapomnianą kreację nieparzystokopytnego gaduły, odszedł w 2024 roku. Kto go zastępuje? Plotkowano, że może to być jego syn, Maciej Stuhr, wspierany przez sztuczną inteligencję, ale nie zostało to potwierdzone i na podstawie materiałów trudno powiedzieć, czy tak jest. Inaczej sprawy mają się w przypadku zielonego ogra. Ten dotychczas przemawiał głosem Zbigniewa Zamachowskiego, ale i to się zmieniło. Dlaczego i czy oznacza to, że znany aktor nie powróci do swojej roli?
W rozmowie z tvn.pl Zamachowski zdradził, że rozmowy w tej kwestii nadal trwają i na ten moment nie nie jest przesądzone:
Nie wyobrażam sobie, tak jak większość widzów, że Shrek może przemówić w piątej części innym głosem niż moim. Moje dzieci dorastały z tą wersją Shreka. Rzecz dotyczy negocjacji, nie tylko finansowych. Jedyne co mogę powiedzieć i zapewnić wszystkich fanów, nie stawiam zapór nie do pokonania. Proces negocjowania jest dość skomplikowany i długi. Wytwórni zależało na tym, żeby zwiastun 5. części Shreka zrobić jak najszybciej. Nie udało się to, nie z mojej winy.
GramTV przedstawia:
Jednocześnie Zamachowski uspokoił fanów, że wykorzystanie innego głosu w zwiastunie to zwyczajna praktyka, która zdarza się często. Przedstawiciele 64-latka mają obecnie negocjować z producentami nowego Shreka, a sam aktor zapewnia, że nie dał wytwórni żadnego powodu, by Shrek w 5. nie mógł przemówić jego głosem. Mimo to fakt, że nadal nie zawarto w tej materii porozumienia, może być niepokojący.
Shrek 5 pierwotnie miał trafić na ekrany kin latem 2026 roku, potem jednak premierę przesunięto na grudzień tego samego roku. Jednakże przy okazji wypuszczenia nowego zwiastuna ogłoszono kolejne opóźnienie – tym razem do 30 czerwca 2027 roku. Do swoich ikonicznych ról powróci natomiast anglojęzyczna obsada – Mike Myers jako Shrek, Eddie Murphy jako Osioł i Cameron Diaz jako Fiona. Nowym nabytkiem jest natomiast Zendaya, która zagra Felicię, córkę Shreka i Fiony. Niewiadomą pozostaje z kolei udział Kota w Butach (Antonio Banderas/Wojciech Malajkat), którego brakowało na dotychczasowych materiałach promocyjnych.
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