Fani czekali na to 17 lat. Kultowy pierwszy Risen otrzyma pełny polski dubbing

RPG od Piranha Bytes doczeka się fanowskiego dubbingu po kilkunastu latach od swojej premiery.

Fani twórczości studia Piranha Bytes mogą szykować się na wyjątkowy powrót na wyspę Faranga. Grupa znana jako Bractwo Spolszczenia pracuje nad pełnym polskim dubbingiem do pierwszej części serii Risen, a nagrania zostały ukończone już w około 95 procentach. Risen – kultowe RPG otrzyma pełny polski dubbing przygotowany przez fanów Pierwszy Risen nigdy nie doczekał się oficjalnej polskiej wersji językowej z dubbingiem. Sytuację postanowił zmienić jeden z fanów produkcji studia Piranha Bytes, który wraz z Bractwem Spolszczenia rozpoczął prace nad rozbudowaną lokalizacją gry.

Grupa ma już doświadczenie w przygotowywaniu pełnych polskich wersji językowych do licznych modyfikacji. W jej dorobku znajdują się między innymi Dirty Swamp, Cienie Przeszłości oraz Świat Skazańców. Dubbing do Risena ma być zwieńczeniem dotychczasowej działalności zespołu oraz projektem stworzonym przede wszystkim z myślą o polskiej społeczności fanów. W nagraniach ma wziąć udział kilkudziesięciu aktorów. W projekcie pojawią się zarówno rozpoznawalne głosy, jak i mniej znani wykonawcy, podobnie jak w przypadku wcześniejszych produkcji przygotowywanych przez Bractwo Spolszczenia. W spolszczeniu udział wzięli: Adam Żejmo (Bezimienny), Krzysztof Plewako-Szczerbiński (Fincher), Roch Siemianowski (Ursegor), Leszek Wojtaszak (Carlos), Wojciech Żołądkowicz (Brogar), Marcin Thum (Ignatus), Filip Przybylski (Malik), Marcin Sanakiewicz (Marek), Ireneusz Załóg (Carasco), Klaudiusz Kaufmann (Cid) oraz Ziemowit Pędziwiatr (Leto). Znaczna część ról została obsadzona dzięki wcześniejszym kontaktom organizatora projektu. Konieczne okazało się jednak również zatrudnienie kilku bardziej doświadczonych aktorów, co wyraźnie podniosło koszty całego przedsięwzięcia.

GramTV przedstawia:

Według najnowszej aktualizacji nagrania są ukończone w około 95 procentach. Do zrealizowania pozostały pojedyncze kwestie oraz drobne poprawki. Następnym etapem będzie miksowanie materiału, a także umieszczenie wszystkich dialogów w grze. To właśnie implementacja nagrań ma być najbardziej czasochłonną częścią prac. Twórca inicjatywy przyznał również, że końcowe wydatki okazały się ponad dwukrotnie wyższe od pierwotnych założeń. Wpływ na to miały rosnące ceny usług i zmiany, jakie w ostatnim czasie zaszły na rynku. Z tego powodu zbiórka wspierająca produkcję pozostanie jeszcze przez pewien czas otwarta, choć jej pełne sfinansowanie nie jest warunkiem ukończenia projektu. Projekt wciąż można wesprzeć finansowo, a celem jest zebranie 12 tysięcy złotych. Gotowy polski dubbing zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym całkowicie za darmo. Nie pojawią się żadne dodatkowe opłaty ani płatny dostęp. Instalacja ma polegać na podmianie odpowiednich plików w folderze gry.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.