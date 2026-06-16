Harry Potter naprawi jeden z największych braków filmów. Kultowa postać wreszcie pojawi się na ekranie

Serial HBO przedstawił aktora, który wcieli się w Irytka – bohatera doskonale znanego czytelnikom książek, ale nie widzom filmów.
Powstający serial Harry Potter od HBO ma opowiedzieć historię młodego czarodzieja znacznie dokładniej niż filmowe adaptacje. Najnowsza informacja castingowa pokazuje, że twórcy rzeczywiście zamierzają dotrzymać tej obietnicy.
Peter Serafinowicz wcieli się w Irytka. To on użyczał głosu Darthowi Maulowi
Jak donosi Variety, w rolę Irytka wcieli się Peter Serafinowicz. To postać doskonale znana fanom książek J.K. Rowling, która była całkowicie nieobecna w kinowych filmach. Irytek to psotny poltergeist od lat terroryzujący korytarze Hogwartu. Regularnie uprzykrza życie uczniom i nauczycielom, a jego obecność była jednym z charakterystycznych elementów szkolnej codzienności opisanej w powieściach.
Co ciekawe, bohater miał pojawić się już w pierwszym filmie z serii. W rolę Irytka wcielił się wówczas brytyjski komik Rik Mayall, jednak wszystkie sceny z jego udziałem zostały ostatecznie wycięte z gotowej wersji filmu. Powodem miały być ograniczenia czasowe. Dla wielu fanów książek brak Irytka był jednym z najbardziej odczuwalnych pominięć w całej filmowej sadze.
GramTV przedstawia:
Sam Peter Serafinowicz jest aktorem i komikiem znanym między innymi z występów w Strażnikach Galaktyki, Parks and Recreation oraz aktorskiej wersji Jak wytresować smoka. Ma również bogate doświadczenie dubbingowe – użyczył głosu między innymi Darthowi Maulowi w Mrocznym widmie. Peter Serafinowicz ma polskie i białoruskie korzenie.
Serialowy Harry Potter ma być znacznie bardziej wierną adaptacją książek niż filmy. Według wcześniejszych zapowiedzi HBO planuje przeznaczyć jeden sezon na każdą z siedmiu powieści, co pozwoli pokazać wiele wątków i postaci, dla których wcześniej zabrakło miejsca na ekranie.
Jak już wiemy z wcześniejszych doniesień, w głównych rolach zobaczymy Dominica McLaughlina jako Harry'ego Pottera, Arabellę Stanton jako Hermionę Granger i Alastaira Stouta jako Rona Weasleya. W obsadzie znaleźli się także John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako profesor McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape oraz Nick Frost w roli Hagrida. Premiera pierwszego sezonu została zaplanowana na grudzień tego roku. Co ciekawe, prace nad drugim sezonem już trwają.
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