Harry Potter naprawi jeden z największych braków filmów. Kultowa postać wreszcie pojawi się na ekranie

Jak donosi Variety, w rolę Irytka wcieli się Peter Serafinowicz. To postać doskonale znana fanom książek J.K. Rowling, która była całkowicie nieobecna w kinowych filmach. Irytek to psotny poltergeist od lat terroryzujący korytarze Hogwartu. Regularnie uprzykrza życie uczniom i nauczycielom, a jego obecność była jednym z charakterystycznych elementów szkolnej codzienności opisanej w powieściach.

Co ciekawe, bohater miał pojawić się już w pierwszym filmie z serii. W rolę Irytka wcielił się wówczas brytyjski komik Rik Mayall, jednak wszystkie sceny z jego udziałem zostały ostatecznie wycięte z gotowej wersji filmu. Powodem miały być ograniczenia czasowe. Dla wielu fanów książek brak Irytka był jednym z najbardziej odczuwalnych pominięć w całej filmowej sadze.

Sam Peter Serafinowicz jest aktorem i komikiem znanym między innymi z występów w Strażnikach Galaktyki, Parks and Recreation oraz aktorskiej wersji Jak wytresować smoka. Ma również bogate doświadczenie dubbingowe – użyczył głosu między innymi Darthowi Maulowi w Mrocznym widmie. Peter Serafinowicz ma polskie i białoruskie korzenie.

Serialowy Harry Potter ma być znacznie bardziej wierną adaptacją książek niż filmy. Według wcześniejszych zapowiedzi HBO planuje przeznaczyć jeden sezon na każdą z siedmiu powieści, co pozwoli pokazać wiele wątków i postaci, dla których wcześniej zabrakło miejsca na ekranie.

Jak już wiemy z wcześniejszych doniesień, w głównych rolach zobaczymy Dominica McLaughlina jako Harry'ego Pottera, Arabellę Stanton jako Hermionę Granger i Alastaira Stouta jako Rona Weasleya. W obsadzie znaleźli się także John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako profesor McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape oraz Nick Frost w roli Hagrida. Premiera pierwszego sezonu została zaplanowana na grudzień tego roku. Co ciekawe, prace nad drugim sezonem już trwają.