Gracze skrytykowali głosy w duchowym następcy Mass Effecta. Studio wymienia aktorów

Do premiery The Expanse: Osiris Reborn jeszcze blisko rok. Mimo to niedawno gracze dostali szansę, by przyjrzeć się produkcji.
Wszystko za sprawą bety. Miała ona na celu zgromadzenie opinii dla deweloperów i wygląda na to, że przyczyniła się do co najmniej dwóch zmian.
Zmiany aktorów głosowych w The Expanse
Jak ogłoszono, ponad 7 tysięcy osób zdecydowało się wypełnić ankietę na temat swoich wrażeń. Jedna z krytycznych uwag, jakie mieli uczestnicy betatestów, tyczyła się zaś protagonisty The Expanse: Osiris Reborn oraz jednego z jego towarzyszy, J. A konkretniej ich głosów, które nie przypadły społeczności do gustu i to na tyle, że Owlcat Games zdecydowało się zrezygnować z usług aktorów. W efekcie role ta zostaną obsadzone ponownie, o czym poinformowano we wpisie opublikowanym za pośrednictwem Steama. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy nowie członkowie obsady zostali już wyłonieni.
Przedstawiciele studia wyrazili przy tym uznanie dla dotychczasowych aktorów głosowych za ich zaangażowanie:
Choć aktor głosowy męskiego protagonisty oraz J włożyli w to mnóstwo dobrej pracy, wydawali się mniej ekspresyjni, niż byśmy tego oczekiwali. Z tego powodu zmieniamy głosy męskiego protagonisty oraz J.
To jednak niejedyne zmiany, do jakich dojdzie w The Expanse: Osiris Reborn. Deweloperzy zamierzają także ulepszyć animację twarzy i ruchu ciała. Wszystko po to, by była ona bardziej naturalna. Całkowicie przebudowany ma zostać system bojowych okrzyków, by nie były one już tak powtarzalne. Twórcy obiecali też zmiany w dialogach, by były one bardziej naturalne i spójne. Wielu zadowoli na pewno większe dopracowanie systemu osłon. Dzięki wprowadzonym poprawkom ma być on bardziej płynny, a przy tym intuicyjny. Efekt zobaczymy w 2. kwartale 2027 roku. Albo ewentualnie przy okazji kolejnych betatesów duchowego następcy Mass Effecta.
