Gracze skrytykowali głosy w duchowym następcy Mass Effecta. Studio wymienia aktorów

Wszystko za sprawą bety. Miała ona na celu zgromadzenie opinii dla deweloperów i wygląda na to, że przyczyniła się do co najmniej dwóch zmian.

Zmiany aktorów głosowych w The Expanse

Jak ogłoszono, ponad 7 tysięcy osób zdecydowało się wypełnić ankietę na temat swoich wrażeń. Jedna z krytycznych uwag, jakie mieli uczestnicy betatestów, tyczyła się zaś protagonisty The Expanse: Osiris Reborn oraz jednego z jego towarzyszy, J. A konkretniej ich głosów, które nie przypadły społeczności do gustu i to na tyle, że Owlcat Games zdecydowało się zrezygnować z usług aktorów. W efekcie role ta zostaną obsadzone ponownie, o czym poinformowano we wpisie opublikowanym za pośrednictwem Steama. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy nowie członkowie obsady zostali już wyłonieni.