Tom Hanks ostrzega Disneya w kontekście ewentualnego Toy Story 6

AI może sprawić, że Chudy będzie żył wiecznie

Premiera Toy Story 5 okazała się ogromnym sukcesem. Nowa odsłona kultowej serii Pixara rozpoczęła kinową karierę od ponad 300 milionów dolarów wpływów na całym świecie, co natychmiast wywołało pytania o przyszłość marki i możliwość powstania kolejnej części. Głos Chudemu ponownie użyczył Tom Hanks, ale sam aktor nie jest pewien, czy Disney będzie go potrzebował, jeśli zdecyduje się nakręcić Toy Story 6. AI może sprawić, że Tom Hanks nie będzie potrzebny przy Toy Story 6 W rozmowie z Entertainment Weekly Hanks podkreślił, że ewentualna kontynuacja powinna mieć uzasadnienie wykraczające poza samą popularność marki.

Jeśli zamierzacie zrobić kolejne Toy Story, to musi być to coś warte. Musi być świetne. Musi poruszać jakiś temat, a nie istnieć tylko dlatego, że ludzie lubią ten tytuł – powiedział aktor. Jednocześnie zwrócił uwagę na coś znacznie bardziej niepokojącego. Przez ponad 30 lat pracy nad serią Disney zgromadził ogromną bibliotekę nagrań jego głosu. Zdaniem Hanksa współczesne narzędzia AI mogłyby wykorzystać ten materiał do stworzenia nowych dialogów bez konieczności angażowania aktora. Czas jest niepokonany. Pytanie brzmi, czy dałoby się stworzyć jakąś wersję mnie. Każde słowo, które nagraliśmy do Toy Story, znajduje się gdzieś w formie cyfrowej. Mogliby złożyć z tego wszystko, co chcieliby stworzyć – przyznał.

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Podobne obawy podziela również Tim Allen, od lat wcielający się w Buzza Astrala. Obaj aktorzy zgodnie stwierdzili, że wizja cyfrowego odtwarzania ich głosów i występów budzi niepokój. Nie jest to pierwszy raz, gdy Hanks ostrzega przed możliwościami sztucznej inteligencji. Już w 2023 roku mówił, że technologia deepfake może sprawić, iż śmierć przestanie oznaczać koniec aktorskiej kariery. Wypowiedzi Hanksa wpisują się w coraz szerszą debatę dotyczącą wykorzystania sztucznej inteligencji w Hollywood. Aktorzy i związki zawodowe od kilku lat domagają się większej ochrony wizerunku oraz głosu przed nieautoryzowanym wykorzystaniem przez studia filmowe. W przypadku serii Toy Story temat wydaje się szczególnie interesujący. Chudy i Buzz Astral są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów animowanych w historii kina, a ich głosy od ponad trzech dekad są nierozerwalnie związane właśnie z Hanksem i Allenem. Na razie jednak Disney nie ogłosił prac nad Toy Story 6.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









