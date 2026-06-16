Shrek 5 na nowym zwiastunie bez głosów Stuhra i Zamachowskiego

Po dłuższym okresie milczenia Shrek 5 doczekał się nowego zwiastuna.Tym bardziej bardziej rozbudowanego.
W materiale znalazło się m.in. miejsce na ujęcia z samego filmu. Pytanie, czy przełoży się to na lepszy odbiór?
Nowy zwiastun Shreka 5 już jest. Premiera filmu dopiero w 2027
Przypomnijmy, że pierwszy teaser piątego Shreka otrzymaliśmy na początku 2025 roku, czyli ponad rok temu. Ten spotkał się jednak z ogromną krytyką m.in. z uwagi na zmieniony wygląd postaci. Nie było więc zaskoczeniem, gdy ogłoszono, iż planowana pierwotnie na lipiec 2026 roku premiera została przesunięta na grudzień. Teraz wiemy już, że to nie koniec opóźnień. Z nowego zwiastuna dowiemy się, iż Shrek 5 trafi na rynek dopiero latem 2027 roku, czyli rok po pierwszym ogłoszonym terminie. A co z opiniami fanów? Cóż, nie wiadomo, bo Universal Pictures wyłączyło pod filmem możliwość dodawania komentarzy.
Jest jeszcze jedna kwestia, która rzuca się w oczy, a raczej uszy. Konkretnie, chodzi o głosy, które znalazły się w polskim zwiastunie. Od dawna wiadomo, że Osła nie będzie dubbingować Jerzy Stuhr, który odszedł w 2024 roku, niemniej pojawiły się plotki, iż zastąpi go jego syn, Maciej Stuhr, wspierany przez sztuczną inteligencję. Natomiast głosu zielonemu ogrowi niezmiennie użyczać miał Zbigniew Zamachowski. Tymczasem w rzeczonym trailerze nie słychać ani jednego, ani drugiego. Niewykluczone jednak, że nie oznacza to nagłej i niespodziewanej zmiany w obsadzie. Możliwe po prostu, że nominalni aktorzy nie zdążyli jeszcze nagrać swoich kwestii i z tego też powodu na potrzeby zwiastuna zastąpili ich tymczasowi dublerzy.
GramTV przedstawia:
Tak czy inaczej, za Shreka 5 odpowiedzialni będą dwaj weterani marki, Conrad Vernon oraz Walt Dohrn, którzy mieli okazję działać już razem w obrębie franczyzy przy okazji Shreka 2. Do swoich ikonicznych ról powróci natomiast anglojęzyczna obsada – Mike Myers jako Shrek, Eddie Murphy jako Osioł i Cameron Diaz jako Fiona. Nowym nabytkiem jest natomiast Zendaya, która zagra Felicię, córkę Shreka i Fiony. Niewiadomą pozostaje z kolei udział Kota w Butach (Antonio Banderas/Wojciech Malajkat), którego brakowało na dotychczasowych materiałach promocyjnych.
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