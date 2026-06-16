Shrek 5 na nowym zwiastunie bez głosów Stuhra i Zamachowskiego

W materiale znalazło się m.in. miejsce na ujęcia z samego filmu. Pytanie, czy przełoży się to na lepszy odbiór?

Nowy zwiastun Shreka 5 już jest. Premiera filmu dopiero w 2027

Przypomnijmy, że pierwszy teaser piątego Shreka otrzymaliśmy na początku 2025 roku, czyli ponad rok temu. Ten spotkał się jednak z ogromną krytyką m.in. z uwagi na zmieniony wygląd postaci. Nie było więc zaskoczeniem, gdy ogłoszono, iż planowana pierwotnie na lipiec 2026 roku premiera została przesunięta na grudzień. Teraz wiemy już, że to nie koniec opóźnień. Z nowego zwiastuna dowiemy się, iż Shrek 5 trafi na rynek dopiero latem 2027 roku, czyli rok po pierwszym ogłoszonym terminie. A co z opiniami fanów? Cóż, nie wiadomo, bo Universal Pictures wyłączyło pod filmem możliwość dodawania komentarzy.