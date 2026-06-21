Tom Hanks odkrył sekret swojej postaci po 30 latach. Gwiazda Toy Story nie wiedziała o tym jednym szczególe

Okazuje się, że nawet aktor od dekad podkładający głos pod Chudego nie znał wszystkich faktów dotyczących bohatera. Zaskakujące odkrycie wyszło na jaw przy okazji premiery Toy Story 5.

Premiera Toy Story 5 przyniosła nie tylko powrót Chudego i Buzza Astrala, ale także ciekawostkę, która rozbawiła wielu fanów serii. T om Hanks, od ponad trzech dekad użyczający głosu kultowemu kowbojowi, przyznał, że przez cały ten czas nie wiedział, iż jego bohater posiada nazwisko.

Jak wiadomo, w oryginalnej, angielskiej wersji animacji, ta postać nazywa się Woody. Teraz okazuje się, że pełne nazwisko bohatera brzmi Woody Pride. Co ciekawe, informacja ta nigdy nie padła w żadnym z filmów, dlatego wielu widzów mogło nigdy o niej nie słyszeć.

Historia nazwiska Woody'ego sięga jeszcze prac nad pierwszym Toy Story z 1995 roku. Jak przed laty ujawnił reżyser trzeciej części, Lee Unkrich, twórcy od początku określali bohatera mianem Sheriff Woody Pride. Inspiracją miał być amerykański aktor westernowy Woody Strode, znany między innymi z filmów Człowiek, który zabił Liberty Valance'a oraz Pewnego razu na Dzikim Zachodzie.

Nazwisko funkcjonowało jednak wyłącznie za kulisami. Nie pojawiło się ani w filmach, ani nawet na opakowaniach zabawek widocznych na ekranie. Nic więc dziwnego, że przez lata pozostawało ciekawostką znaną głównie najbardziej zagorzałym fanom serii. Na tym jednak nie koniec. W trakcie rozmowy Hanks dowiedział się również, że pełne imię Jessie brzmi Jessica Jane Pride. Gdy prowadzący ujawnił ten fakt, Tim Allen, głos Buzza Astrala, zażartował, że być może oznacza to rodzinne powiązania między bohaterami. Sam Hanks podchwycił temat i stwierdził, że chętnie uzna Chudego i Jessie jako dalekich kuzynów.

Choć część internautów była zdziwiona, że aktor związany z serią od 30 lat nie znał takiego szczegółu, trudno mieć mu to za złe. Nazwisko Chudego nigdy nie odegrało żadnej roli w fabule, a Pixar przez dekady nie eksponował tej informacji w swoich filmach. Jedynym filmem, który w jakikolwiek sposób nawiązał do przeszłości tej postaci i jej związków z Jessie było Toy Story 2. Ale tam też żadne nazwisko nie padło.