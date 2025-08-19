Zaloguj się lub Zarejestruj

Sharon Stone i nowy Nagi instynkt? To zadziała tylko na papierze

Jakub Piwoński
2025/08/19 11:30
Najwyraźniej, nie jest zainteresowana udziałem w filmie.

Niedawno wyszło na jaw, że planowany jest reboot kultowego Nagiego instynktu. Za produkcję miałby odpowiadać Amazon MGM. Co ciekawe, zasugerowano nawet, że do roli Catherine Tramell miałaby powrócić 67-letnia Sharon Stone. Aktorka jednak dała jasno do zrozumienia, co myśli o tym pomyśle.

Sharon Stone
Sharon Stone

Sharon Stone nie chce grać w reboocie Nagiego instynktu

Sharon Stone nie ma zamiaru wracać do roli Catherine Tramell w planowanym reboocie Nagiego instynktu od Amazon MGM. W rozmowie w programie Today aktorka bez ogródek skrytykowała projekt, nad którym pracuje scenarzysta oryginału, Joe Eszterhas.

“Zgadza się z tym, w którym grałam” – zażartowała, nawiązując do szeroko krytykowanego Nagiego instynktu 2. – “Powiedziałabym po prostu: „Po co to robisz?”. No dalej, ale powodzenia” – dodała, śmiejąc się i wykluczając możliwość powrotu do swojej kultowej kreacji.

GramTV przedstawia:

Eszterhas zapowiadał niedawno, że w jego wersji Catherine Tramell miałaby pojawić się jako kluczowa współaktorka, a nie główna bohaterka. Scenarzysta wyraził nadzieję, że Stone przyjmie tę rolę, określając jej występ z 1992 roku jako „genialny”. Aktorka jednak jednoznacznie odrzuciła propozycję.

Amazon/MGM widzi w projekcie szansę na powtórzenie sukcesu oryginału – Nagi instynkt zarobił w 1992 roku 117 mln dolarów w USA (dziś to ok. 265 mln). Studio zyskało pewność siebie po zeszłorocznym reboocie Wykidajły. W tym roku studio przejęło też prawa do Jamesa Bonda. Umowa z Eszterhasem zakłada 2 mln dolarów zaliczki i dodatkowe 4 mln, jeśli scenariusz wejdzie w produkcję.

Sam tekst wzbudza już kontrowersje – autor określa go jako „anty-woke” i odpiera krytykę swojego wieku. – “Pogłoski o mojej filmowej impotencji są przesadzone i dyskryminujące ze względu na wiek” – powiedział w rozmowie z TheWrap. Eszterhas nie napisał żadnego scenariusza od 2006 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/18/sharon-stone-slams-amazonmgms-plan-to-reboot-basic-instinct-good-fing-luck

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


