Powstanie nowy Nagi instynkt. Amazon "kupił" scenarzystę oryginału, a film ma mieć anty-woke’owy charakter

Hollywood znowu zaskakuje. Joe Eszterhas, kontrowersyjny scenarzysta stojący za scenariuszem kultowego Nagiego instynktu z 1992 roku, wraca do gry z nową, budzącą emocje wersją tego erotycznego thrillera. Jak donosi The Wrap , 80-letni Eszterhas podpisał właśnie wartą 4 miliony dolarów umowę z Amazon MGM Studios – 2 miliony z góry i kolejne 2 miliony, jeśli projekt trafi na ekrany.

Nagiego instynktu Paula Verhoevena nie trzeba nikomu przedstawiać – film, który uczynił Sharon Stone ikoną i na nowo zdefiniował gatunek erotycznego thrillera, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów dekady. Scena przesłuchania Catherine Tramell, w której Stone krzyżuje nogi, przeszła do historii kina – i zapisała się w pamięci widzów jako moment graniczny między pożądaniem a prowokacją.

Teraz, ponad 30 lat później, Eszterhas ma stworzyć scenariusz rebootu, który – jak sugerują przecieki – może jeszcze mocniej eksplorować mroczne i kontrowersyjne tony oryginału. Co ciekawe, Sharon Stone rzekomo ponownie może być brana pod uwagę do roli Catherine Tramell – biseksualnej pisarki i mistrzyni manipulacji. Z przyczyn oczywistych, związanych z wiekiem, pewnie otrzymałaby także młodszą partnerkę (fani wskazują m.in. Margot Robbie, jako idealną kandydatkę do przejęcia schedy po Stone). Warto jednak odnotować, że jej powrót do roli w sequelu, czyli w filmie Nagi instynkt 2 z 2006, okazał się finansową i artystyczną porażką.