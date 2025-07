Sezon 4 w Test Drive Unlimited: Solar Crown wprowadzi nie tylko kasyno. Gra zyska pięć nowych samochodów

Trzecim pojazdem salonowym będzie Aston Martin DB11 Volante, będący całkowitą nowością w Solar Crown. Ten kabriolet napędzany 4-litrowym, podwójnie doładowanym silnikiem V8 o mocy 630 KM przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,4 sekundy i osiąga maksymalną prędkość 301 km/h.

W Sezonie 4 do salonów trafią dwa pojazdy, które wcześniej były nagrodami rankingowymi:

Sezon 4 doda także pięć nowych pojazdów, z czego trzy będą dostępne w salonach sprzedaży. Co istotne, KT Racing ogłosiło istotną zmianę w systemie nagród rankingowych. Od tego sezonu nie będzie już samochodów przypisanych do rangi w Solar Pass. Wcześniejszy system powodował długie opóźnienia – gracze musieli czekać trzy miesiące na odbiór nagrody, a potem kolejne trzy na jej dostępność w salonie.

Wraz z Sezonem 4 zadebiutuje również pierwszy płatny Solar Pass, oferujący nagrody samochodowe na poziomach 1, 15 i 50. Nadal jednak pozostanie darmowa ścieżka, a nagroda z poziomu 50 będzie dostępna dla wszystkich graczy.

Nagrody Solar Pass prezentują się następująco:

Poziom 1 (płatny): Porsche 911 Carrera Coupe VR Widebody Kit – pierwszy w historii gry samochód z zestawem tuningowego bodykitu

Poziom 15 (płatny): DeLorean Alpha5 – futurystyczny, elektryczny model opracowany przez Italdesign, przyspieszający do 100 km/h w zaledwie 2,99 sekundy, z maksymalną prędkością 250 km/h. To jego debiut w grach na PC i konsole.

Poziom 50 (darmowy): Lamborghini Huracan Sterrato – terenowa wersja Huracana z 610-konnym, wolnossącym silnikiem V10, wyposażona m.in. w podwyższone zawieszenie, terenowe opony i relingi z dodatkowymi światłami.

Dodatkowo, KT Racing zapowiedziało niewielkie poprawki wydajności w wersji na PlayStation 5, między innymi ograniczenie zacięć i mikroprzycięć. Po Sezonie 4, KT Racing zapowiada “dużą aktualizację graficzną” w Sezonie 5.

Test Drive Unlimited: Solar Crown zostało wydane we wrześniu 2024 roku na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Jeśli wciąż się wahacie, to odsyłamy do naszej recenzji gry, choć od tego czasu trochę się zmieniło.