Twórcy Test Drive Unlimited Solar Crown prezentują kasyno przed lipcową premierą aktualizacji

Czwarty sezon gry Test Drive Unlimited Solar Crown nadchodzi wielkimi krokami. Aktualizacja zadebiutuje już za kilka miesięcy, a wraz z nim długo wyczekiwany system kasyna oraz nowe samochody.

Deweloperzy z KT Racing do tej pory milczeli na temat nadchodzącej aktualizacji, jednak 22 maja opublikowano pierwsze zrzuty ekranu z działającego kasyna w grze. To nie koncepty, lecz realne obrazy z rozgrywki. To właśnie kasyno było jednym z pierwszych zapowiedzianych elementów Solar Crown już cztery lata temu, a jego obecność jest jednym z powodów, dla których gra posiada kategorię wiekową 18+. KT Racing prezentuje kasyno w Test Drive Unlimited Solar Crown Na udostępnionych grafikach widać, że projekt kasyna znacznie odbiega od pierwotnych szkiców koncepcyjnych. Teraz jest bardziej realistyczny i zrobiony na bogato. KT Racing twierdzi, że nowa wersja lepiej pasuje do świata gry. Co ważne, nie wszystkie funkcjonalności kasyna zostaną wprowadzone od razu w lipcu. Szczegóły działania systemu mają zostać ujawnione bliżej premiery. Wcześniejsze zwiastuny sugerowały nawet możliwość obstawiania samochodów jako zastawu w grach hazardowych.

W najnowszym biuletynie Solar Club, wydawca Nacon oraz deweloper Kylotonn zaprezentowali dwie sylwetki nadchodzących pojazdów. Na podstawie dostępnych informacji i analiz, społeczność domniemywa, że będą to: Aston Martin DB11 lub DB12 Volante

Mercedes-AMG GT Black Series Aston Martin został pokazany na nieco tajemniczej grafice na której widać jedynie klapę bagażnika, ale charakterystyczne linie sugerują, że to najprawdopodobniej model DB11 Volante. W grze dostępny jest już coupe DB11, więc byłoby to naturalne rozszerzeniem oferty. Mercedes-AMG sprawił graczom więcej problemów w identyfikacji. Choć reflektor wygląda znajomo, jego budowa wskazuje, że nie jest to standardowy AMG GTR. Detale sugerują, że to wersja Black Series, znana z bardziej agresywnego designu i lepszych osiągów.

Sezon 3 przyniósł do gry Aston Martina Valour, co wzbudziło spore emocje, ponieważ to pojazd rzadko widywany w grach. Niestety, można go było zdobyć tylko jako nagrodę za wysoką rangę w Solar Court, a do salonu trafił dopiero po zakończeniu sezonu. W sezonie 4 ten system ulegnie zmianie. Nowe auta nie będą już zablokowane jako ekskluzywne nagrody rankingowe. Zarówno wcześniej wspomniany Valour, jak i Bugatti Chiron Supersport 300+ oraz dwa nowe modele będą dostępne od razu w salonach samochodowych. Gracze długo prosili o możliwość usunięcia elementów HUD-u (interfejsu użytkownika) z ekranu, by uzyskać bardziej immersyjne wrażenia z jazdy. Twórcy zapowiedzieli, że taka opcja pojawi się już w nadchodzącej aktualizacji sezonowej. Oczekiwane są również inne usprawnienia, w tym zmiany w działaniu Solar Passa i wypłatach za wydarzenia. Ulepszenia graficzne zaplanowane są na Sezon 5, a system nieruchomości ma być częścią zawartości przewidzianej na drugi rok rozwoju gry.