Battlefield: Redsec debiutuje. Darmowy battle royale od EA już dostępny

Premiera Battlefield: Redsec stała się faktem. Darmowy battle royale od EA wprowadza nową mapę Fort Lyndon i aż dwa tryby rozgrywki.
Zgodnie z zapowiedziami, Battlefield doczekał się własnego darmowego battle royale. Electronic Arts i DICE ogłosili premierę Battlefield: Redsec, nowej gry z serii, która od dziś dostępna jest za darmo. To pierwszy tytuł spod tego szyldu utrzymany w modelu free-to-play.
Battlefield: Redsec – darmowy battle royale i tryb Gauntlet
Redsec przenosi graczy na mapę Fort Lyndon, gdzie 48 zawodników walczy w parach w klasycznym trybie Battle Royale. Gra oferuje kilka klas postaci – Assault, Engineer, Support i Recon, a każda z nich ma odrębne umiejętności taktyczne i role na polu bitwy. Nowicjusze mogą rozpocząć zabawę od specjalnego wariantu Battle Royale Initiation, stworzonego jako bezpieczne środowisko do nauki mechanik.
Wchodząc do REDSEC, darmowej lokalizacji opartej na kultowym DNA Battlefield. Wpadnij do Fort Lyndon na Battle Royale, które tylko Battlefield może zapewnić, z ogromną skalą zniszczeń, dynamiczną grą drużynową i najgroźniejszym kręgiem BR. Przetrwaj i awansuj w Wyzwaniu: zupełnie nowym trybie eliminacji w stylu nokautu, gdzie drużyny ścigają się, aby wykonać misje. Następnie wytycz na nowo granice frontu za pomocą Portalu. Graj za darmo już teraz.
OGROMNE TAJNE MIEJSCE W POŁUDNIOWEJ KALIFORNII
Spór o tajemnice trwa w Fort Lyndon. Ten ogromny spiskowy ośrodek wojskowy ukryty na widoku, pomiędzy dziewiczymi plażami a spokojnym osiedlem mieszkalnym, jest miejscem jednych z najbardziej zaawansowanych projektów wojskowych na świecie.
Oprócz głównego trybu battle royale twórcy przygotowali także Gauntlet – rundowy tryb eliminacji, w którym osiem drużyn po cztery osoby rywalizuje w serii dynamicznych operacji. Gracze tworzą własne zestawy wyposażenia i muszą zdobywać punkty, by przetrwać kolejne etapy rozgrywki.
Battlefield: Redsec rozwija także system społecznościowy. Dzięki Portal Community Creations gracze mogą tworzyć własne warianty rozgrywek i dzielić się nimi z innymi użytkownikami.
