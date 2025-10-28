Battlefield: Redsec debiutuje. Darmowy battle royale od EA już dostępny

Premiera Battlefield: Redsec stała się faktem. Darmowy battle royale od EA wprowadza nową mapę Fort Lyndon i aż dwa tryby rozgrywki.

Zgodnie z zapowiedziami, Battlefield doczekał się własnego darmowego battle royale. Electronic Arts i DICE ogłosili premierę Battlefield: Redsec, nowej gry z serii, która od dziś dostępna jest za darmo. To pierwszy tytuł spod tego szyldu utrzymany w modelu free-to-play.

Battlefield: Redsec – darmowy battle royale i tryb Gauntlet

Redsec przenosi graczy na mapę Fort Lyndon, gdzie 48 zawodników walczy w parach w klasycznym trybie Battle Royale. Gra oferuje kilka klas postaci – Assault, Engineer, Support i Recon, a każda z nich ma odrębne umiejętności taktyczne i role na polu bitwy. Nowicjusze mogą rozpocząć zabawę od specjalnego wariantu Battle Royale Initiation, stworzonego jako bezpieczne środowisko do nauki mechanik.