Serialowy Tomb Raider został wstrzymany

Jeszcze niedawno informowaliśmy o nowych zdjęciach z planu serialu Tomb Raider, które rozbudziły oczekiwania fanów. Teraz jednak produkcja platformy Amazon Prime Video mierzy się z pierwszymi poważniejszymi problemami. Zdjęcia do serialu zostały nagle przerwane i – według dostępnych informacji – przerwa potrwa co najmniej dwa tygodnie. Decyzja miała charakter nagły i nie była wcześniej planowana, co może sugerować, że sytuacja wymagała szybkiej reakcji ze strony twórców.

Prace na planie serialu Tomb Raider zostały wstrzymane

Jak informuje Deadline, bezpośrednią przyczyną wstrzymania prac jest kontuzja, której doznała Sophie Turner, wcielająca się w główną bohaterkę – Larę Croft. Szczegóły urazu nie zostały ujawnione, nie wiadomo też, czy doszło do niego bezpośrednio na planie. Według oficjalnych komunikatów nie jest to nic poważnego, a sama przerwa ma charakter profilaktyczny i pozwolić aktorce w pełni wrócić do formy. Może (choć nie musi) to sygnalizować zaangażowanie aktorki w rolę.