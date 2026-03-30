Serialowy Tomb Raider został wstrzymany

Jakub Piwoński
2026/03/30 12:50
Prace nad aktorską adaptacją stanęły w miejscu. Wszystko przez kontuzje aktorki, Sophie Turner.

Jeszcze niedawno informowaliśmy o nowych zdjęciach z planu serialu Tomb Raider, które rozbudziły oczekiwania fanów. Teraz jednak produkcja platformy Amazon Prime Video mierzy się z pierwszymi poważniejszymi problemami. Zdjęcia do serialu zostały nagle przerwane i – według dostępnych informacji – przerwa potrwa co najmniej dwa tygodnie. Decyzja miała charakter nagły i nie była wcześniej planowana, co może sugerować, że sytuacja wymagała szybkiej reakcji ze strony twórców.

Tomb Raider
Tomb Raider

Prace na planie serialu Tomb Raider zostały wstrzymane

Jak informuje Deadline, bezpośrednią przyczyną wstrzymania prac jest kontuzja, której doznała Sophie Turner, wcielająca się w główną bohaterkę – Larę Croft. Szczegóły urazu nie zostały ujawnione, nie wiadomo też, czy doszło do niego bezpośrednio na planie. Według oficjalnych komunikatów nie jest to nic poważnego, a sama przerwa ma charakter profilaktyczny i pozwolić aktorce w pełni wrócić do formy. Może (choć nie musi) to sygnalizować zaangażowanie aktorki w rolę.

Nowy Tomb Raider to kolejna aktorska adaptacja popularnej serii gier, która od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w branży rozrywkowej. Historia Lary Croft – archeolożki i poszukiwaczki przygód – była już wielokrotnie przenoszona na ekran, zarówno w formie filmów kinowych, jak i innych interpretacji – ostatnio w formie serialu anime. Twórcy serialu zapowiadają jednak świeże podejście do postaci i bardziej rozbudowaną fabułę, dopasowaną do współczesnych standardów produkcji telewizyjnych.

Za projekt odpowiada Phoebe Waller-Bridge, która pełni funkcję showrunnerki razem z Chad Hodge. W obsadzie znaleźli się również m.in. Sigourney Weaver, Jason Isaacs oraz Celia Imrie. Na tym etapie nie wiadomo jeszcze, czy przerwa wpłynie na harmonogram całej produkcji i planowaną datę premiery. Możliwe, że z tej przyczyny wzrośnie budżet produkcji. Jeśli jednak rekonwalescencja Turner przebiegnie zgodnie z planem, ekipa powinna stosunkowo szybko wrócić na plan i kontynuować prace nad jednym z najbardziej wyczekiwanych seriali przygodowych nadchodzących miesięcy.

Źródło:https://deadline.com/2026/03/tomb-raider-sophie-turner-injured-series-shut-down-1236768756/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:59

Tutaj o tym nie ma, ale w innym artykule Turner wypowiadała się że ma bóle pleców bo "nigdy nie trenowała wcześniej". To pokazuje jak dobierają aktorów w Hollywood xD I niby to nei powinno być przeszkodą bo już nie tak "metamorfozy" były w Hollywood... ale to pokazuje z jakiego punktu startują.

Z koleii jedną wysportowaną babkę, dobrze dopasowaną do swojej roli najemnika już pogonili w innym dziele, u Disneya - Gine Carano (ale ona Disneya zaskarżyła i poszli na ugodę), bo się jej poglądy im nie podobały.




