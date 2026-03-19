Lara Croft znów w akcji. Nowe zdjęcia z planu serialu Tomb Raider trafiły do sieci

Jakub Piwoński
2026/03/19 08:20
Sophie Turner z bronią w ręku i w kultowym stroju. Produkcja Amazona nabiera rozpędu, a fani mogą przyjrzeć się kolejnej scenie akcji.

Trwają obecnie zdjęcia do serialu Tomb Raider, poświęconego jednej z najbardziej ikonicznych postaci w historii gier wideo. Nad projektem artystycznie czuwa Phoebe Waller-Bridge, a całość powstaje dla Amazon. W główną bohaterkę wciela się Sophie Turner, znana widzom przede wszystkim z Gra o tron. Produkcja od początku budzi duże zainteresowanie, zwłaszcza wśród fanów serii i miłośników przygodowych historii.

Sophie Turner na nowych zdjęciach z serialu Tomb Raider

Aktorkę mieliśmy już okazję zobaczyć na wcześniejszych materiałach z planu, jednak do sieci trafiły właśnie kolejne zdjęcia. Tym razem pochodzą one z realizacji sceny akcji. Turner została uchwycona z bronią palną w ręku, ubrana w charakterystyczny kostium Lary Croft. Nie wiadomo jednak, do kogo mierzy bohaterka ani w jakim kontekście rozgrywa się scena. Można jednak przypuszczać, że twórcy postawią na dynamiczne i widowiskowe sekwencje.

Jak wiemy, Lara Croft to archeolożka i poszukiwaczka przygód, którą gracze poznali po raz pierwszy w 1996 roku w grze Tomb Raider. Choć wywodzi się z arystokratycznej rodziny, zamiast życia w luksusie wybiera eksplorację najniebezpieczniejszych miejsc na świecie i odkrywanie tajemnic przeszłości. Jej przygody od lat inspirują kolejne pokolenia graczy i twórców popkultury. Warto dodać, że niedawno zapowiedziano również dwie nowe gry z tej kultowej serii, co tylko podsyca zainteresowanie marką.

Najbardziej rozpoznawalną filmową Larą Croft pozostaje Angelina Jolie, która wcieliła się w bohaterkę w produkcjach Lara Croft: Tomb Raider oraz Tomb Raider: Kolebka życia. W 2018 roku seria doczekała się rebootu z Alicia Vikander w roli głównej. Obie aktorki wniosły do postaci własny styl, co do dziś jest przedmiotem dyskusji wśród fanów. Nowy serial ma szansę ponownie zdefiniować postać Lary Croft – tym razem w formacie telewizyjnym.

Źródło:https://comicbookmovie.com/video-games/tomb-raider/tomb-raider-sophie-turners-lara-croft-blasts-her-dual-pistols-in-latest-set-photos-and-video-a226889

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:14

Mi nawet nie chodzi o casting a całą kreacje. Bo nic nie mówi że to Lara.

A najbardziej mnie śmieszy to że "uaktualnić" postać co tradycyjnie oznacza pozbawienie jej cech które wiążemy z atrakcyjną kobietą bo nowoczesna kobieta to brzydka kobieta. 

Ale jakoś już nie zaktualizowali tego jak posługuje się bronią bo jak zapominamy o video game logic to w teorii gangsterskie strzelanie z dwóch pistoletów też powinno wylądować w koszu. Ale to już zostawili. 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 09:32
dariuszp napisał:

Gdyby nikt wam nie powiedział co to za film i tylko pokazał zdjęcia tej postaci - ilu z Was by zgadło że to Lara Croft w Tomb Raider?

No niestety same castingi pogrzebały już niejeden film czy serial. Nie trzeba chyba mówić jak np. fatalny był casting Belly Ramsey jako Ellie w TLoU. Ja wiem że aktorki się rozwijają, ale naprawdę Turner nie pasuje mi do żadnych akcyjniaków a już szczególnie jako Lara. To nie ten typ aktorki. Ale krytykować nie można bo "misogonia".

Z drugiej strony mamy taki One Piece Netflxia gdzie nawet ja jako fan oryginału muszę przyznać że jak na amerykańską adaptację japońskiej mangi/anime to aktorów dobrali świetnie (zarówno pod względem wyglądu, ich entuzjazmu jak i znajomości materiału źródłowego), a dodatkowo bardzo przyłożyli się do charakteryzacji. Owszem, było trochę race swapów, ale to nie burzy całości. Ba, pomijam "Słomianych", aktorzy grający Mihawka czy Smokera jako postacie wyglądają nawet lepiej niż w oryginałach. Manganiello jako Sir Crocodile też w punkt. Więc da się.

fenr1r
Gramowicz
Dzisiaj 09:29

Nie ma co narzekać, bo mogło być dużo gorzej.




