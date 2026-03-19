Lara Croft znów w akcji. Nowe zdjęcia z planu serialu Tomb Raider trafiły do sieci

Sophie Turner z bronią w ręku i w kultowym stroju. Produkcja Amazona nabiera rozpędu, a fani mogą przyjrzeć się kolejnej scenie akcji.

Trwają obecnie zdjęcia do serialu Tomb Raider, poświęconego jednej z najbardziej ikonicznych postaci w historii gier wideo. Nad projektem artystycznie czuwa Phoebe Waller-Bridge, a całość powstaje dla Amazon. W główną bohaterkę wciela się Sophie Turner, znana widzom przede wszystkim z Gra o tron. Produkcja od początku budzi duże zainteresowanie, zwłaszcza wśród fanów serii i miłośników przygodowych historii.

Sophie Turner na nowych zdjęciach z serialu Tomb Raider

Aktorkę mieliśmy już okazję zobaczyć na wcześniejszych materiałach z planu, jednak do sieci trafiły właśnie kolejne zdjęcia. Tym razem pochodzą one z realizacji sceny akcji. Turner została uchwycona z bronią palną w ręku, ubrana w charakterystyczny kostium Lary Croft. Nie wiadomo jednak, do kogo mierzy bohaterka ani w jakim kontekście rozgrywa się scena. Można jednak przypuszczać, że twórcy postawią na dynamiczne i widowiskowe sekwencje.