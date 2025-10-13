Serialowy Harry Potter dodaje kluczowego bohatera. Jego zabrakło w filmach

Wielu fanów narzekało na brak tej postaci w filmowej adaptacji.

Nowa serialowa wersja Harry’ego Pottera od HBO odsłania coraz więcej kart. Zdjęcia trwają już trzeci miesiąc, a do sieci trafiają kolejne szczegóły dotyczące obsady i fabuły. Po pierwszym ujawnieniu ujęć Johna Lithgowa jako Dumbledore’a z planu serialu i zaprezentowania pierwszych elementów scenografii Hogwartu, przyszedł czas na ujawnienie pierwszego centaura, który pojawi się w serialu. Harry Potter – ujawniono aktora, który wcieli się w centaura Ronana W roli Ronana zobaczymy Jake’a Currana. Aktor pojawi się już w pierwszym sezonie, który adaptuje książkę Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Ronan, obok Zakały i Firenze’a, jest jednym z mieszkańców Zakazanego Lasu, a jego postać odegra istotną rolę w kilku momentach całej sagi. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie to jednorazowy występ i centaur powróci również w kolejnych sezonach.

Ronan pojawił się po raz pierwszy w książce J.K. Rowling podczas sceny śledztwa Hagrida w sprawie zabitych jednorożców w Zakazanym Lesie. To wtedy Harry i Hermiona po raz pierwszy zetknęli się z magicznymi stworzeniami. HBO planuje rozszerzyć tę część historii, co oznacza więcej czasu ekranowego dla centaurów i szansę na głębsze przedstawienie ich społeczności. Jake Curran jest znany m.in. z serialu Robin Hood z Seanem Beanem w roli głównej, a także z produkcji Gangów Londynu. Wystąpi również w nadchodzącym filmie DC Clayface.

GramTV przedstawia:

W oryginalnym filmie z 2001 roku centaur Ronan został całkowicie pominięty, a w scenie ratowania Harry’ego pojawił się jedynie Firenze. Decyzja HBO może więc naprawić jeden z elementów, który przez lata budził niezadowolenie wśród czytelników. Ronan jest ważny m.in. w scenach z Zakazanego Lasu, a w późniejszych tomach pojawia się ponownie, broniąc uczniów przed innymi centaurami oraz biorąc udział w Bitwie o Hogwart. Jego charakterystyczne powtarzanie frazy o jasności Marsa jest uznawane za jedną z pierwszych zapowiedzi nadchodzącej wojny w świecie czarodziejów. Wybór aktora ma również znaczenie techniczne. Fani pamiętają, że scena z centaurem w oryginalnym filmie była jedną z najsłabiej zrealizowanych pod względem efektów specjalnych. W ciemnych kadrach ledwo dało się dostrzec szczegóły postaci Firenze’a, co wynikało z ograniczeń technologicznych z początku XXI wieku. W produkcji pojawi się również Leigh Quinn, znana z Write Off i Love at First Sight. Jej rola pozostaje tajemnicą, ale pojawienie się nowych nazwisk w obsadzie sugeruje, że serial może wprowadzić szersze tło fabularne niż pierwotna ekranizacja. Przypomnijmy, że serial nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Debiutu Harry’ego Pottera na HBO Max powinniśmy spodziewać się dopiero w 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.