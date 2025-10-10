Pierwsze zdjęcia z Hogwartu z nowego Harry’ego Pottera. Czy to chatka Hagrida?

Do sieci trafiły nowe fotografie z planu serialowej wersji Harry’ego Pottera.

Prace na planie serialowej adaptacji Harry’ego Pottera nabierają tempa. W brytyjskim hrabstwie Hertfordshire powstały już pierwsze plany zdjęciowe przedstawiające różne fragmenty Hogwartu. Choć sam zamek zostanie najprawdopodobniej odtworzony cyfrowo, na terenie studia wyrosły charakterystyczne lokacje, w tym szklarnia profesor Sprout, ścieżka prowadząca na boisko do Quidditcha oraz prawdopodobnie nowa wersja chatki Hagrida. Harry Potter – pierwsze zdjęcia terenów Hogwartu, w tym prawdopodobnie chatka Hagrida Zbudowane obiekty jasno wskazują, że serialowy Hogwart będzie jednak wizualnie różnił się od tego znanego z filmów. Największe poruszenie wśród fanów wywołała chatka gajowego, która ma zupełnie inny charakter niż kamienny budynek z filmowych ekranizacji książek J.K. Rowling. Ta zmiana to czytelny sygnał, że HBO nie zamierza odtwarzać kinowych produkcji kadr po kadrze, ale stworzyć własną interpretację magicznego świata.

Kolejne doniesienia z planu ujawniły także dwie nowe postacie, których zabrakło zarówno w książkach, jak i w filmowej serii. Lambert Wilson wcieli się w Nicolasa Flamela, a Marthe Keller zagra jego żonę Perenelle. Bohaterowie pojawią się w scenach z udziałem Dumbledore’a, granym przez Johna Lithgowa, co sugeruje, że scenariusz będzie rozwijał wątki, które dotąd pozostawały jedynie w tle historii. Za serial odpowiada showrunnerka i scenarzystka Francesca Gardiner. W głównych rolach zobaczymy Dominica McLaughlina jako Harry’ego Pottera, Arabellę Stanton jako Hermionę Granger i Alastaira Stouta w roli Rona Weasleya. W obsadzie znaleźli się także John Lithgow jako Albus Dumbledore, Nick Frost jako Hagrid, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape czy Katherine Parkinson jako Molly Weasley. Draco Malfoya zagra Lox Pratt, a jego ojca Lucjusza – Johnny Flynn. Do tego dochodzą Leo Earley w roli Seamusa Finnigana, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown oraz Bertie Carvel jako minister magii Cornelius Fudge.

GramTV przedstawia:

W produkcji wystąpią także: Bel Powley i Daniel Rigby jako Petunia i Vernon Dursley, a wśród najnowszych nazwisk znaleźli się Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Amos Kitson jako Dudley Dur:sley, Louise Brealey jako nauczycielka latania Madam Hooch oraz Anton Lesser jako wytwórca różdżek Garrick Ollivander. Serial Harry Potter ma trafić na ekrany w 2027 roku i będzie dostępny zarówno na HBO, jak i w serwisie HBO Max.

