Zaloguj się lub Zarejestruj

Te ujęcia z planu serialowego Harry’ego Pottera sugerują obecność legendarnej postaci, której brakuje w książce i w filmie

Jakub Piwoński
2025/10/09 14:20
0
0

Plan zdjęciowy produkcji HBO Max ruszył i ujawnia kolejne szczegóły.

Wcześniej dziś informowaliśmy o tym, że na planie serialu Harry Potter pojawił się już nowy Dumbledore. Produkcja HBO Max znowu wzbudza emocje - pojawiły się kolejne zdjęcia, uruchamiające nowe pole spekulacji. Widać na nich bowiem postać, która została pominięta w filmach i książkach, acz jest wzmiankowana. To kolejny dowód na to, że produkcja HBO, która ma być wierną adaptacją książek, najwyraźniej nie zamierza ograniczać się wyłącznie do znanych wątków.

Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda
Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda

Nicolas Flamel pojawi się w serialu Harry Potter

Jak donosi Comic Book Movie, ekipa filmowa została przyłapana przy kręceniu scen, w których pojawia się zaskakująca postać. Na zdjęciach ponownie widzimy Johna Lithgowa w roli Albusa Dumbledore’a, w towarzystwie Nicolasa Flamela i jego żony Perenelli. To nie lada ciekawostka, bo choć o słynnej parze wspominano w Kamieniu Filozoficznym, nigdy wcześniej nie pojawili się oni razem na ekranie. Flamel pojawił się natomiast epizodycznie w filmie Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda, gdzie zagrał go Brontis Jodorowsky.

Przypomnijmy, dlaczego to tak istotna postać. Nicolas Flamel to postać legendarna dla świata Harry’ego Pottera. To jeden z najważniejszych alchemików w historii magii. To on stworzył tytułowy Kamień Filozoficzny, wokół krótego kręcić się będzie fabuła pierwszego sezony serialu.

GramTV przedstawia:

Według informacji Comic Book Movie, nowa scena przedstawia rozmowę Dumbledore’a z Flamelami — prawdopodobnie dotyczącą ukrycia Kamienia Filozoficznego w banku Gringotta. To wątek, który nie był ani opisany w powieści, ani pokazany w filmach, ale może stać się kluczowy dla zrozumienia pierwszego sezonu serialu. Niektórzy fani spekulują, że może to być również retrospekcja, w której Dumbledore próbuje przekonać starego przyjaciela do rezygnacji z nieśmiertelności.

Pierwszy sezon serialu Harry Potter będzie liczyć osiem odcinków. Premierę zaplanowano na początek 2027 roku.

Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://comicbookmovie.com/fantasy/harry-potter/harry-potter-dumbledore-meets-a-wizard-not-featured-in-the-movies-in-latest-set-photos-and-footage---spoilers-a224188

Tagi:

Popkultura
fantasy
Harry Potter
J.K. Rowling
Harry Potter i Kamień Filozoficzny
plan zdjęciowy
Wizarding World
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112