Te ujęcia z planu serialowego Harry’ego Pottera sugerują obecność legendarnej postaci, której brakuje w książce i w filmie

Wcześniej dziś informowaliśmy o tym, że na planie serialu Harry Potter pojawił się już nowy Dumbledore. Produkcja HBO Max znowu wzbudza emocje - pojawiły się kolejne zdjęcia, uruchamiające nowe pole spekulacji. Widać na nich bowiem postać, która została pominięta w filmach i książkach, acz jest wzmiankowana. To kolejny dowód na to, że produkcja HBO, która ma być wierną adaptacją książek, najwyraźniej nie zamierza ograniczać się wyłącznie do znanych wątków.

Nicolas Flamel pojawi się w serialu Harry Potter

Jak donosi Comic Book Movie, ekipa filmowa została przyłapana przy kręceniu scen, w których pojawia się zaskakująca postać. Na zdjęciach ponownie widzimy Johna Lithgowa w roli Albusa Dumbledore’a, w towarzystwie Nicolasa Flamela i jego żony Perenelli. To nie lada ciekawostka, bo choć o słynnej parze wspominano w Kamieniu Filozoficznym, nigdy wcześniej nie pojawili się oni razem na ekranie. Flamel pojawił się natomiast epizodycznie w filmie Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda, gdzie zagrał go Brontis Jodorowsky.