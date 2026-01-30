Serialowy God of War z nowymi gwiazdami. Obsadzono Odyna i Thora

W serialowym God of War obsadzono już rolę dwóch bogów, Thora i Odyna. Boga Gromu, zagra Ólafur Darri Ólafsson, znany m.in. z serialu Rozdzielenie. Jego bohater ma zostać pokazany jako potężny wojownik naznaczony traumą dawnych wojen – dawniej lojalny żołnierz Asgardu i prawa ręka Odyna, dziś pogrążony w alkoholizmie i wewnętrznym rozpadzie. Twórcy zapowiadają więc złożoną i mroczną interpretację Thora.

Serialowy God of War otrzymał Odyna i Thora

Z kolei Odyna, Wszechojca i jednego z głównych antagonistów Kratosa, sportretuje Mandy Patinkin dobrze znany fanom serialu Homeland. W serialu Amazona Odyn nie będzie imponował fizycznością, lecz intelektem i bezwzględnością. To paranoiczny manipulator, obsesyjnie poszukujący wiedzy i przepowiedni, gotów na wszystko, by zapobiec Ragnarökowi – nordyckiemu końcowi świata. Nowi aktorzy dołączają do wcześniej ogłoszonej obsady, w której znaleźli się m.in. Ryan Hurst (Kratos), Max Parker (Heimdall) oraz Teresa Palmer (Sif).