Serialowy God of War z nowymi gwiazdami. Obsadzono Odyna i Thora

Jakub Piwoński
2026/01/30 08:50
Adaptacja kultowej gry God of War od Amazon Prime Video nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Do obsady serialu dołączyły dwa nowe nazwiska.

W serialowym God of War obsadzono już rolę dwóch bogów, Thora i Odyna. Boga Gromu, zagra Ólafur Darri Ólafsson, znany m.in. z serialu Rozdzielenie. Jego bohater ma zostać pokazany jako potężny wojownik naznaczony traumą dawnych wojen – dawniej lojalny żołnierz Asgardu i prawa ręka Odyna, dziś pogrążony w alkoholizmie i wewnętrznym rozpadzie. Twórcy zapowiadają więc złożoną i mroczną interpretację Thora.

Serialowy God of War z nowymi gwiazdami. Obsadzono Odyna i Thora

Serialowy God of War otrzymał Odyna i Thora

Z kolei Odyna, Wszechojca i jednego z głównych antagonistów Kratosa, sportretuje Mandy Patinkin dobrze znany fanom serialu Homeland. W serialu Amazona Odyn nie będzie imponował fizycznością, lecz intelektem i bezwzględnością. To paranoiczny manipulator, obsesyjnie poszukujący wiedzy i przepowiedni, gotów na wszystko, by zapobiec Ragnarökowi – nordyckiemu końcowi świata. Nowi aktorzy dołączają do wcześniej ogłoszonej obsady, w której znaleźli się m.in. Ryan Hurst (Kratos), Max Parker (Heimdall) oraz Teresa Palmer (Sif).

Serial God of War już teraz otrzymał zamówienie na dwa sezony. Produkcja powstaje dla Amazon Prime Video we współpracy z Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios oraz PlayStation Productions. Showrunnerem i głównym scenarzystą jest Ronald D. Moore (Outlander, For All Mankind), a za reżyserię dwóch pierwszych odcinków odpowiada Frederick E.O. Toye (Szogun, The Boys). Zdjęcia są przygotowywane w Vancouver.

Fabuła serialu skupi się na relacji Kratosa i jego dziesięcioletniego syna Atreusa, którzy wyruszają w niebezpieczną podróż, by spełnić ostatnią wolę Faye. To opowieść nie tylko o bogach i mitach, ale przede wszystkim o ojcostwie, winie i próbie stania się lepszym człowiekiem – oraz bogiem. Obsadzenie Thora i Odyna tylko potwierdza, że Amazon i twórcy oficjalnie zmierzają w kierunku, by serial adaptował nordycki etap sagi, biorąc na warsztat wydarzenia z gier God of War (2018) oraz Ragnarök (2022).

Ólafur Darri Ólafsson
Ólafur Darri Ólafsson
Mandy Patinkin
Mandy Patinkin

Źródło:https://deadline.com/2026/01/mandy-patinkin-cast-odin-god-of-war-tv-series-1236702507/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 09:02

Moda na wikingów i ich bestiariusz napędza nordykom robotę w Hollywood...

BTW, a Europa to jeszcze robi jakieś filmy? Czy wszystko tylko na zlecenie strimingu z USA?




