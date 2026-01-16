Nowa gwiazda serialowego God of War znaleziona. Obsadzono ważną postać

Amazonowa ekranizacja przygód Kratosa nabiera kształtów.

Dopiero co Amazon oficjalnie ujawnił, że Ryan Hurst wcieli się w Kratosa, a teraz potwierdzono kolejną gwiazdę w obsadzie serialu God of War. Do projektu dołączyła Teresa Palmer, która wcieli się w postać Sif, znaną z mitologii nordyckiej oraz gier jako żonę Thora i jedną z kluczowych przedstawicielek Asów. God of War – Teresa Palmer zagra Sif, żonę Thora Palmer jest kolejnym nazwiskiem potwierdzonym przy produkcji, po wcześniejszej informacji o angażu Ryan Hurst w roli Kratosa. Wcześniej plotkowano również o obsadzeniu aktorów w roli Thora oraz Baldura, ale wciąż Amazon nie potwierdził tych castingów. Warto dodać, że Hurst wcześniej użyczał głosu Thorowi w grze God of War Ragnarok, co stanowi ciekawą klamrę między growym pierwowzorem a wersją aktorską.

Aktorka ma na koncie przede wszystkim role filmowe, w tym występy w takich tytułach jak Kaskader, czy Przełęcz ocalonych, ale nie stroniła także od telewizyjnych produkcji. Pojawiała się między innymi w serialach Księga czarownic, Sekta oraz Mix Tape. Jej najbliższym projektem będzie australijska produkcja The Family Next Door. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Serial God of War ma adaptować wydarzenia znane z dwóch ostatnich odsłon cyklu, skupiając się na relacji Kratosa z jego synem Atreusem. Oś fabularna koncentruje się na wspólnej wyprawie ojca i syna, których celem jest rozsypanie prochów Faye, żony Kratosa i matki Atreusa. W trakcie podróży dawny bóg wojny próbuje nauczyć chłopca, jak być lepszym bogiem, podczas gdy Atreus stara się pokazać ojcu, jak stać się bardziej ludzkim. Droga serialu na ekrany była długa i pełna zmian. Produkcja otrzymała zielone światło jeszcze w 2022 roku, jednak w październiku 2024 z funkcji showrunnera odszedł Rafe Judkins. Jego miejsce zajął Ronald D. Moore, który obecnie odpowiada za scenariusz, produkcję wykonawczą i nadzór kreatywny nad całością. Reżyserię dwóch pierwszych odcinków powierzono Frederickowi E.O. Toye’owi, a wśród producentów wykonawczych znaleźli się między innymi Cory Barlog oraz przedstawiciele PlayStation Productions. Serial powstaje jako wspólne przedsięwzięcie Sony Pictures Television i Amazon MGM Studios, we współpracy z PlayStation Productions oraz Tall Ship Productions. Daty premiery serialu nie została jeszcze ujawniona. Produkcja zadebiutuje na platformie Prime Video.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.