Powiększa się obsada serialu God of War. Kolejna ważna postać ujawniona

Obsada serialowego God of War od Amazona nabiera kształtów. Jak podają zagraniczne media branżowe, do przygotowywanej dla Prime Video adaptacji kultowej serii gier dołączył właśnie Max Parker. Aktor, którego znamy m.in. z serialu Netflix Rekruci wcieli się w postać Heimdalla – syna Odyna i strażnika Asgardu. To postać doskonale znana fanom gry. W grze w grze God of War Ragnarök, Heimdall był antagonistką.

Serialowy Heimdall w God of War wybrany

Nowy angaż to kolejny istotny element budowanej obsady produkcji, która ma przenieść na ekran wydarzenia znane z ostatnich odsłon cyklu studia Santa Monica. Jak już wiemy, w roli Kratosa, tytułowego boga wojny, zobaczymy Ryana Hursta, kojarzonego m.in. z Synów anarchii. Zdjęcia do serialu mają być realizowane w Vancouver, gdzie trwają już intensywne przygotowania do startu produkcji.