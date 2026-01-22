Zaloguj się lub Zarejestruj

Powiększa się obsada serialu God of War. Kolejna ważna postać ujawniona

Jakub Piwoński
2026/01/22 12:40
Amazon intensywnie gromadzi aktorów do swego widowiska.

Obsada serialowego God of War od Amazona nabiera kształtów. Jak podają zagraniczne media branżowe, do przygotowywanej dla Prime Video adaptacji kultowej serii gier dołączył właśnie Max Parker. Aktor, którego znamy m.in. z serialu Netflix Rekruci wcieli się w postać Heimdalla – syna Odyna i strażnika Asgardu. To postać doskonale znana fanom gry. W grze w grze God of War Ragnarök, Heimdall był antagonistką.

Max Parker
Max Parker

Serialowy Heimdall w God of War wybrany

Nowy angaż to kolejny istotny element budowanej obsady produkcji, która ma przenieść na ekran wydarzenia znane z ostatnich odsłon cyklu studia Santa Monica. Jak już wiemy, w roli Kratosa, tytułowego boga wojny, zobaczymy Ryana Hursta, kojarzonego m.in. z Synów anarchii. Zdjęcia do serialu mają być realizowane w Vancouver, gdzie trwają już intensywne przygotowania do startu produkcji.

GramTV przedstawia:

Za kształt serialu odpowiada Ronald D. Moore, który objął funkcję showrunnera po odejściu Rafe’a Judkinsa. Amazon zamówił od razu dwa sezony, co jasno pokazuje skalę ambicji projektu. Twórcy zapowiadają, że fabuła będzie czerpać przede wszystkim z dwóch najnowszych gier z serii, a emocjonalnym centrum opowieści stanie się relacja Kratosa z jego dziesięcioletnim synem Atreusem.

Przypomnijmy, że Kratos zadebiutował w God of War z 2005 roku. Bohater, wychowany w brutalnej kulturze starożytnej Sparty, przez lata służył bogom i prowadził armie do zwycięstw. Zawarty pakt z Aresem przyniósł mu chwałę, ale i przekleństwo, które na zawsze odcisnęło piętno na jego losie. Serial Amazona ma pokazać nowy etap tej historii, znany graczom z nordyckiego rozdziału sagi.

Źródło:https://deadline.com/2026/01/max-parker-cast-god-of-war-heimdall-1236691740/

Jakub Piwoński

