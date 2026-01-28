Największy hit science fiction Disneya powraca. Zwiastun drugiego sezonu docenionego przez widzów serialu

Nowy sezon zadebiutują już 23 lutego. Na start widzowie otrzymają trzy odcinki, a kolejne będą debiutować na Disney+ w tygodniowych odstępach.

Serial Paradise szykuje się do powrotu z drugim sezonem. Właśnie zadebiutował pierwszy zwiastun nowych odcinków, które rozszerzą świat znany z pierwszej odsłony i wyprowadzą akcję poza klaustrofobiczne mury bunkra. Twórca produkcji Dan Fogelman realizuje konsekwentnie swój trzysezonowy plan, a nadchodzące odcinki mają pełnić rolę środkowego aktu, jednocześnie oferując własny zamknięty rozdział tej historii. Zwiastun drugiego sezonu serialu Paradise zobaczycie poniżej.

Głównym bohaterem pozostaje Xavier Collins grany przez Sterlinga K. Browna. Tym razem jego droga prowadzi na powierzchnię zniszczonego świata. Xavier wyrusza na poszukiwania żony Teri, którą przez lata uważał za zmarłą. Prawda wyszła na jaw pod koniec pierwszego sezonu, gdy antagonistka znana jako Sinatra ujawniła, że kobieta mogła przeżyć globalną katastrofę i nie zginęła podczas wydarzeń, które zmusiły ocalałych do zamknięcia się w podziemnym mieście Paradise.

Informacja o potencjalnych ocalałych staje się impulsem do ryzykownej wyprawy, podczas której Xavier spotyka nową postać graną przez Shailene Woodley. Równolegle akcja wraca do samego bunkra, gdzie społeczność mierzy się z konsekwencjami wcześniejszych decyzji, a napięcia między mieszkańcami zaczynają narastać. Wraz z nimi wychodzą na światło dzienne kolejne tajemnice związane z powstaniem Paradise i prawdziwymi motywami jego twórców.

W obsadzie ponownie zobaczymy między innymi Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Aliyah Mastin, Percy’ego Daggs’a IV, Charliego Evansa oraz Thomasa Doherty’ego. Gościnnie powracają także James Marsden w roli prezydenta USA Cala Bradforda oraz Jon Beavers jako Billy, co sugeruje dalsze zagłębianie się w przeszłość bohaterów.

Dan Fogelman podkreśla, że Paradise od początku było projektowane jako zamknięta, trzysezonowa opowieść, która z czasem zacznie zmieniać gatunkowe akcenty. Drugi sezon ma nie tylko odpowiedzieć na pytania po finałowym cliffhangerze, lecz także przygotować grunt pod finał całej historii, większej i bardziej rozbudowanej, niż mogło się wydawać po pierwszych odcinkach.