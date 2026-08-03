Serialowy God of War z kolejnym recastingiem? Pojawiły się nowe doniesienia

Mowa tutaj o roszadach w obsadzie. Czy wpłynie to na spójność całości?
Nie tylko Kratos, ale i Atreus doczeka się recastu?
Jak zauważyła redakcja MP1st, pojawiły się nowe ogłoszenia castingowe, których opisy są dość sugestywne. Pokrywają się one bowiem z wcześniej udostępnionymi opisami postaci Atreusa i Thrud. Innymi słowy – wiele wskazuje, że przed startem drugiego sezonu God of War obie te role zostaną obsadzone ponownie. W sezonie pierwszym w postać syna Kratosa wcieli się Callum Vinson, podczas gdy córką Thora i Sif będzie Island Austin. Warto jednak pamiętać, iż debiutancka serialowa seria odtworzy wydarzenia z gry God of War z 2018 roku. Z kolei potem twórcy chcą przenieść się do realiów z God of War: Ragnarok z roku 2022.