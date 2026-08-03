Serialowy God of War z kolejnym recastingiem? Pojawiły się nowe doniesienia

To oznacza, że pomiędzy fabułą sezonów Atreus oraz Thrud powinni podrosnąć z uwagi na lukę czasową pomiędzy grami. Vinson i Austin mogą zatem okazać się zbyt młodzi, by nadal pasować do swoich postaci w Ragnaroku i stąd właśnie może wynikać konieczność recastu. Kłopot w tym, że dopiero co doszło już do istotnej zmiany w obsadzie. Z powodu odniesionej na planie poważnej kontuzji z udziału w projekcie musiał zrezygnować Ryan Hurst. To on miał być serialowym Kratosem, teraz jednak z zostanie on zastąpiony przez nieujawnionego jeszcze aktora. W tej sytuacji rodzą się wątpliwości, co do spójności całej wizji, skoro tak istotne role są zmieniane już w toku powstawania serialu.

Mówi się, że przygotowania do wznowienia prace na planie serialowego God of War mogą ruszyć w połowie sierpnia, podczas gdy same zdjęcia wystartują w połowie października. Do tego czasu nowy główny aktor odgrywający Kratosa z pewnością będzie już wybrany. Warto przy tym pamiętać, że następca Hursta będzie musiał wziąć udział nie tylko w niezrealizowanych dotychczas scenach, ale również w tych, które nagrano już z dotychczasowym odtwórcą roli Kratosa. Tymczasem źródła podają, że dotychczas twórcom z Sony Pictures Television i Amazon MGM Studios udało się ukończyć cztery odcinki.