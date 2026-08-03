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Serialowy God of War z kolejnym recastingiem? Pojawiły się nowe doniesienia

Maciej Petryszyn
2026/08/03 18:00
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Serialowy God of War cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Pojawiają się jednak pewne doniesienia budzące obawy.

Mowa tutaj o roszadach w obsadzie. Czy wpłynie to na spójność całości?

God of War
God of War

Nie tylko Kratos, ale i Atreus doczeka się recastu?

Jak zauważyła redakcja MP1st, pojawiły się nowe ogłoszenia castingowe, których opisy są dość sugestywne. Pokrywają się one bowiem z wcześniej udostępnionymi opisami postaci Atreusa i Thrud. Innymi słowy – wiele wskazuje, że przed startem drugiego sezonu God of War obie te role zostaną obsadzone ponownie. W sezonie pierwszym w postać syna Kratosa wcieli się Callum Vinson, podczas gdy córką Thora i Sif będzie Island Austin. Warto jednak pamiętać, iż debiutancka serialowa seria odtworzy wydarzenia z gry God of War z 2018 roku. Z kolei potem twórcy chcą przenieść się do realiów z God of War: Ragnarok z roku 2022.

GramTV przedstawia:

To oznacza, że pomiędzy fabułą sezonów Atreus oraz Thrud powinni podrosnąć z uwagi na lukę czasową pomiędzy grami. Vinson i Austin mogą zatem okazać się zbyt młodzi, by nadal pasować do swoich postaci w Ragnaroku i stąd właśnie może wynikać konieczność recastu. Kłopot w tym, że dopiero co doszło już do istotnej zmiany w obsadzie. Z powodu odniesionej na planie poważnej kontuzji z udziału w projekcie musiał zrezygnować Ryan Hurst. To on miał być serialowym Kratosem, teraz jednak z zostanie on zastąpiony przez nieujawnionego jeszcze aktora. W tej sytuacji rodzą się wątpliwości, co do spójności całej wizji, skoro tak istotne role są zmieniane już w toku powstawania serialu.

Mówi się, że przygotowania do wznowienia prace na planie serialowego God of War mogą ruszyć w połowie sierpnia, podczas gdy same zdjęcia wystartują w połowie października. Do tego czasu nowy główny aktor odgrywający Kratosa z pewnością będzie już wybrany. Warto przy tym pamiętać, że następca Hursta będzie musiał wziąć udział nie tylko w niezrealizowanych dotychczas scenach, ale również w tych, które nagrano już z dotychczasowym odtwórcą roli Kratosa. Tymczasem źródła podają, że dotychczas twórcom z Sony Pictures Television i Amazon MGM Studios udało się ukończyć cztery odcinki.

Źródło:https://www.polygon.com/the-god-of-war-tv-atreus-thrud-recast/

Tagi:

Popkultura
God of War
Amazon
Atreus
recast
Prime Video
Callum Vinson
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 18:06

To zdjęcie naprawdę śmieszy. 

Może niech wezmą Pedro Pascala i Belle Ramsey. 

Niech zrobią idealne Netflix Adaptation.




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112