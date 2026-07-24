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Legendarne science fiction Ridleya Scotta wraca - tym razem jako serial. Są pierwsze zdjęcia wyczekiwanej produkcji

Jakub Piwoński
2026/07/24 12:50
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Prime Video wreszcie pokazało pierwsze kadry z Blade Runner 2099. Nowa odsłona kultowego uniwersum zabierze widzów do świata, w którym to replikanci przejęli władzę nad ludźmi.

Po latach oczekiwania Prime Video w końcu uchyliło rąbka tajemnicy dotyczącej Blade Runner 2099. Platforma opublikowała pierwsze oficjalne zdjęcia z serialu osadzonego w świecie zapoczątkowanym przez kultowy film Ridleya Scotta. Materiały pojawiły się tuż przed panelem produkcji na San Diego Comic-Con, gdzie twórcy mają zaprezentować również pierwsze materiały wideo. Możliwe zatem, że już wkrótce w sieci pojawi się teaser.

Blade Runner 2099
Blade Runner 2099

Blade Runner 2099 – pierwsze zdjęcia z wyczekiwanego serialu science fiction

Akcja Blade Runner 2099 rozegra się 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Tym razem twórcy pokażą świat, w którym doszło do wielkiego buntu replikantów. Wojna zakończyła się ich zwycięstwem, a ludzie utracili dominującą pozycję.

Główną bohaterką będzie Olwen, grana przez Michelle Yeoh (znana z serialu Star Trek: Discovery). To replikantka i jednocześnie Blade Runner, która tropi grupę zaginionych zbuntowanych replikantów. Jednocześnie sama zbliża się do końca swojego z góry wyznaczonego życia, co ma być jednym z najważniejszych motywów serialu. Drugą kluczową postacią jest Cora, w którą wcieli się Hunter Schafer (znana z serialu Euforia). To człowiek od lat ukrywający się przed Blade Runnerami. Aby przetrwać, bohaterka będzie musiała podszyć się pod jednego z nich, jednocześnie zmagając się z pytaniem, czy po latach ucieczki wciąż potrafi zachować własne człowieczeństwo.

GramTV przedstawia:

Twórcy zapowiadają, że serial opowie zupełnie nową historię, nie przywracając na pierwszy plan Deckarda ani K. Zamiast tego fabuła ma rozwijać mitologię uniwersum, jednocześnie stawiając pytanie, co oznacza bycie człowiekiem w świecie, w którym ludzkość przestała być gatunkiem dominującym. Za serial odpowiada Silka Luisa, która rozwijała projekt wspólnie z Michaelem Greenem, współscenarzystą Blade Runner 2049. Ridley Scott pełnił funkcję producenta wykonawczego i konsultował twórców, pomagając zachować spójność z kanonem zapoczątkowanym przez film z 1982 roku.

Pod względem wizualnym Blade Runner 2099 ma odejść od deszczowej estetyki oryginału i mroźnych krajobrazów z filmu Denisa Villeneuve'a. Akcja rozegra się w skąpanym słońcem, gorącym Los Angeles, a twórcy określają nowy styl mianem „sunshine noir”. Dokładna data premiery Blade Runner 2099 nie została jeszcze ujawniona. Wiadomo jedynie, że serial trafi do oferty Prime Video jeszcze w 2026 roku. Czekamy na więcej materiałów.

Blade Runner 2099
Blade Runner 2099
Blade Runner 2099
Blade Runner 2099
Blade Runner 2099
Blade Runner 2099
Blade Runner 2099
Blade Runner 2099

Źródło:https://theplaylist.net/blade-runner-2099-first-look-michelle-yeoh-hunter-schafer-replicants-20260723/

Tagi:

Popkultura
serial
Amazon
zdjęcia
Blade Runner
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Amazon Prime Video
Łowca Androidów
Blade Runner 2099
Pierwsze zdjęcia
zapowiedź serialu
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112