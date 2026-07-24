Legendarne science fiction Ridleya Scotta wraca - tym razem jako serial. Są pierwsze zdjęcia wyczekiwanej produkcji

Prime Video wreszcie pokazało pierwsze kadry z Blade Runner 2099. Nowa odsłona kultowego uniwersum zabierze widzów do świata, w którym to replikanci przejęli władzę nad ludźmi.

Po latach oczekiwania Prime Video w końcu uchyliło rąbka tajemnicy dotyczącej Blade Runner 2099. Platforma opublikowała pierwsze oficjalne zdjęcia z serialu osadzonego w świecie zapoczątkowanym przez kultowy film Ridleya Scotta. Materiały pojawiły się tuż przed panelem produkcji na San Diego Comic-Con, gdzie twórcy mają zaprezentować również pierwsze materiały wideo. Możliwe zatem, że już wkrótce w sieci pojawi się teaser. Blade Runner 2099 – pierwsze zdjęcia z wyczekiwanego serialu science fiction Akcja Blade Runner 2099 rozegra się 50 lat po wydarzeniach z Blade Runner 2049. Tym razem twórcy pokażą świat, w którym doszło do wielkiego buntu replikantów. Wojna zakończyła się ich zwycięstwem, a ludzie utracili dominującą pozycję.

Główną bohaterką będzie Olwen, grana przez Michelle Yeoh (znana z serialu Star Trek: Discovery). To replikantka i jednocześnie Blade Runner, która tropi grupę zaginionych zbuntowanych replikantów. Jednocześnie sama zbliża się do końca swojego z góry wyznaczonego życia, co ma być jednym z najważniejszych motywów serialu. Drugą kluczową postacią jest Cora, w którą wcieli się Hunter Schafer (znana z serialu Euforia). To człowiek od lat ukrywający się przed Blade Runnerami. Aby przetrwać, bohaterka będzie musiała podszyć się pod jednego z nich, jednocześnie zmagając się z pytaniem, czy po latach ucieczki wciąż potrafi zachować własne człowieczeństwo.

GramTV przedstawia:

Twórcy zapowiadają, że serial opowie zupełnie nową historię, nie przywracając na pierwszy plan Deckarda ani K. Zamiast tego fabuła ma rozwijać mitologię uniwersum, jednocześnie stawiając pytanie, co oznacza bycie człowiekiem w świecie, w którym ludzkość przestała być gatunkiem dominującym. Za serial odpowiada Silka Luisa, która rozwijała projekt wspólnie z Michaelem Greenem, współscenarzystą Blade Runner 2049. Ridley Scott pełnił funkcję producenta wykonawczego i konsultował twórców, pomagając zachować spójność z kanonem zapoczątkowanym przez film z 1982 roku. Pod względem wizualnym Blade Runner 2099 ma odejść od deszczowej estetyki oryginału i mroźnych krajobrazów z filmu Denisa Villeneuve'a. Akcja rozegra się w skąpanym słońcem, gorącym Los Angeles, a twórcy określają nowy styl mianem „sunshine noir”. Dokładna data premiery Blade Runner 2099 nie została jeszcze ujawniona. Wiadomo jedynie, że serial trafi do oferty Prime Video jeszcze w 2026 roku. Czekamy na więcej materiałów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









