To już pewne. Jedna z najsłynniejszych serii science fiction powraca dzięki Amazon MGM Studios

Po latach plotek zapadła decyzja. Jedna z najważniejszych marek science fiction lat 80. doczeka się nowej odsłony w formie ośmioodcinkowego serialu.
Po kilku latach spekulacji stało się to oficjalne. Amazon MGM Studios dało zielone światło serialowej adaptacji RoboCopa. Projekt od dawna znajdował się w planach studia, jednak dopiero teraz rozpoczęto jego realizację. Na razie nie ujawniono daty premiery, ale wiadomo już, kto odpowiada za produkcję i czego twórcy chcą od nowej wersji kultowej marki.
Kultowa marka science fiction wraca na mały ekran
Oficjalny opis serialu nie zdradza jeszcze szczegółów fabuły. Amazon podkreśla jednak, że RoboCop od debiutu w 1987 roku pozostaje jedną z najważniejszych marek science fiction, która wykracza daleko poza sam film Paula Verhoevena. Historia policyjnego cyborga doczekała się kontynuacji, seriali telewizyjnych, gier wideo i komiksów, a jej motywy – związane z rozwojem technologii, korporacyjną władzą i pytaniami o ludzką tożsamość – pozostają aktualne również dzisiaj.
Nowy serial będzie liczył osiem odcinków. Funkcję showrunnera powierzono Peterowi Ocko, znanemu z Lodge 49, natomiast w gronie producentów wykonawczych znaleźli się James Wan, Michael Clear oraz Rob Hackett. Wan nie ukrywa, że możliwość pracy nad tą marką jest dla niego spełnieniem marzeń. James Wan tak mówi o projekcie:
Od zawsze byłem wielkim fanem RoboCopa, więc móc przenieść ten świat do telewizji to spełnienie marzenia. To, co stworzył Paul Verhoeven w 1987 roku, o dekady wyprzedziło swój czas. Pytania dotyczące technologii, tożsamości i tego, komu właściwie służą korporacje, stały się tylko bardziej palące.
GramTV przedstawia:
Dopiero w opublikowanym opisie można zauważyć ciekawostkę, która z pewnością nie umknie najbardziej uważnym fanom. The Hollywood Reporter zwrócił uwagę, że Amazon zdecydował się zmienić zapis tytułu – zamiast charakterystycznego RoboCop z wielkim C, nowa produkcja nosi nazwę Robocop. To drobna korekta, ale może sygnalizować początek nowego rozdziału dla jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii science fiction.
Warto przypomnieć, że RoboCop doczekał się już filmowego rebootu. Produkcja z 2014 roku z Joelem Kinnamanem w roli głównej miała zapoczątkować nową serię, jednak spotkała się z chłodnym przyjęciem. Film nie zachwycił ani widzów, ani krytyków, przez co plany rozwijania franczyzy szybko porzucono.
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