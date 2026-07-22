To już pewne. Jedna z najsłynniejszych serii science fiction powraca dzięki Amazon MGM Studios

Po latach plotek zapadła decyzja. Jedna z najważniejszych marek science fiction lat 80. doczeka się nowej odsłony w formie ośmioodcinkowego serialu.

Po kilku latach spekulacji stało się to oficjalne. Amazon MGM Studios dało zielone światło serialowej adaptacji RoboCopa. Projekt od dawna znajdował się w planach studia, jednak dopiero teraz rozpoczęto jego realizację. Na razie nie ujawniono daty premiery, ale wiadomo już, kto odpowiada za produkcję i czego twórcy chcą od nowej wersji kultowej marki.

Kultowa marka science fiction wraca na mały ekran

Oficjalny opis serialu nie zdradza jeszcze szczegółów fabuły. Amazon podkreśla jednak, że RoboCop od debiutu w 1987 roku pozostaje jedną z najważniejszych marek science fiction, która wykracza daleko poza sam film Paula Verhoevena. Historia policyjnego cyborga doczekała się kontynuacji, seriali telewizyjnych, gier wideo i komiksów, a jej motywy – związane z rozwojem technologii, korporacyjną władzą i pytaniami o ludzką tożsamość – pozostają aktualne również dzisiaj.