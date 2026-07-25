Amazon Games ostrzega graczy Lost Ark. Część użytkowników nie powinna logować się do gry

Jeśli macie jakieś problemy z kontem do Lost Ark, to lepiej nie logujcie się do gry.

Amazon Games wydało nietypowe ostrzeżenie skierowane do części społeczności Lost Ark. Firma poinformowała, że niektórzy gracze doświadczają poważnego problemu z kontami i do czasu rozwiązania sytuacji powinni całkowicie powstrzymać się od logowania do gry.

Amazon ostrzega graczy Lost Ark

Informacje o problemach zaczęły pojawiać się w środę rano, kiedy przedstawiciele Amazon Games opublikowali pierwszy komunikat na oficjalnym serwerze Discord poświęconym Lost Ark. Kilka godzin później opublikowano kolejną aktualizację, w której poinformowano, że zespół deweloperów aktywnie pracuje nad rozwiązaniem problemu przez cały dzień oraz koordynuje plan przywrócenia dotkniętych nim kont. Następnie, około dwóch godzin później, Amazon Games opublikowało kolejne zalecenie, prosząc graczy, których dotyczy problem, aby nie logowali się do gry i nie rozpoczynali rozgrywki.