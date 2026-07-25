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Amazon Games ostrzega graczy Lost Ark. Część użytkowników nie powinna logować się do gry

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/25 11:00
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Jeśli macie jakieś problemy z kontem do Lost Ark, to lepiej nie logujcie się do gry.

Amazon Games wydało nietypowe ostrzeżenie skierowane do części społeczności Lost Ark. Firma poinformowała, że niektórzy gracze doświadczają poważnego problemu z kontami i do czasu rozwiązania sytuacji powinni całkowicie powstrzymać się od logowania do gry.

Lost Ark
Lost Ark

Amazon ostrzega graczy Lost Ark

Informacje o problemach zaczęły pojawiać się w środę rano, kiedy przedstawiciele Amazon Games opublikowali pierwszy komunikat na oficjalnym serwerze Discord poświęconym Lost Ark. Kilka godzin później opublikowano kolejną aktualizację, w której poinformowano, że zespół deweloperów aktywnie pracuje nad rozwiązaniem problemu przez cały dzień oraz koordynuje plan przywrócenia dotkniętych nim kont. Następnie, około dwóch godzin później, Amazon Games opublikowało kolejne zalecenie, prosząc graczy, których dotyczy problem, aby nie logowali się do gry i nie rozpoczynali rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Najnowszy komunikat opublikowany wczoraj powtarza wcześniejsze informacje. Amazon Games przekazało, że nadal prowadzi prace nad rozwiązaniem problemu i przywróceniem wszystkich dotkniętych nim kont. Firma ponownie zaapelowała do osób, które zauważyły nieprawidłowości na swoich kontach, aby do czasu zakończenia prac nie uruchamiały gry. Deweloperzy zapowiedzieli również, że udostępnią więcej informacji, gdy problem zostanie całkowicie usunięty i ponowne logowanie stanie się bezpieczne.

Amazon Games nie ujawniło, na czym dokładnie polega usterka ani jakie konta zostały nią objęte. Jednocześnie w mediach społecznościowych oraz na forach poświęconych Lost Ark nie pojawiła się duża liczba zgłoszeń dotyczących tego problemu. Może to sugerować, że awaria dotyczy jedynie ograniczonej grupy użytkowników, a nie całej społeczności gry. Na ten moment nie wiadomo, kiedy sytuacja zostanie rozwiązana. Gracze, których problem dotyczy, powinni jednak stosować się do zaleceń Amazon Games i poczekać na oficjalny komunikat potwierdzający, że ponowne logowanie do Lost Ark jest już bezpieczne.

Źródło:https://massivelyop.com/2026/07/24/some-lost-ark-player-are-facing-an-account-issue-so-bad-that-amazon-told-them-to-stay-logged-out/

Tagi:

News
RPG
MMORPG
Amazon
Lost Ark
problemy techniczne
ostrzeżenie
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112